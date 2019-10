Más de 118.000 opositores compiten este sábado por 8.102 plazas

Un total de 118.625 personas se presentarán mañana a las oposiciones convocadas para un total de 8.102 plazas para los cuerpos generales de la Administración General del Estado, tanto de nuevo ingreso como de promoción interna, según datos ofrecidos por el Ministerio de Administración Territorial y Función Pública.

Concretamente, 52.108 opositores se examinarán en Madrid y 66.517 en trece sedes provinciales más, aunque en un principio se inscribieron un total de 126.000 personas.

Así, las oposiciones se celebrarán en toda España, excepto en Cantabria, Extremadura, Navarra y La Rioja, donde --según la central sindical CSIF--no se han habilitado centros de exámenes, con el consiguiente perjuicio para los aspirantes de estos territorios, que tendrán desplazarse a otras autonomías.

Aunque la convocatoria es la mayor de los últimos once años, CSIF ha lamentado el retraso que se está produciendo, puesto que todavía queda pendiente resolverse más de la mitad de oferta de empleo pública de la Administración General del Estado del 2018 (todavía no han salido 2.000 y las demás están en proceso) y la práctica totalidad de 2019. Las primeras incorporaciones a la Administración no se producirán hasta el 2020.

REDUCCIÓN DE EFECTIVOS

CSIF ha recordado que la plantilla de la Administración General del Estado cuenta con 201.030 efectivos, "su mínimo histórico desde 2002", y que en los últimos ocho años se han perdido 38.835 empleos, unos 20 al día.

Por ello, el sindicato ha reclamado un plan de recursos humanos a medio plazo para reforzar las plantillas donde sea necesario y teniendo en cuenta además "la avalancha de jubilaciones" que se van a producir en los próximos años.

"El retraso en las convocatorias también afecta a la temporalidad en nuestras administraciones públicas", ha señalado el sindicato que lidera Miguel Borra.

Para CSIF, los funcionarios "no pueden sufrir los efectos de una situación generada por la propia Administración, al abusar y utilizar contratos temporales para cubrir puestos de carácter estructural".

Desde su punto de vista, la Administración "no puede perder ni un minuto más en el desarrollo de los procesos de estabilización", teniendo en cuenta que solo se han puesto en marcha procesos de estabilización para un 20% de las plazas contempladas y hay 300.000 personas interinas a la espera.