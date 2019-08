Un millón de jubilados en vilo por el contrato del Imserso

El súpercontrato de viajes del Imserso tiene en vilo a casi un millón de jubilados. Primero fueron las críticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el mal diseño de los lotes, después la impugnación de los pliegos por parte de los hoteleros, y lo último ha sido la adjudicación de lotes a la inversa de lo habitual. Un conjunto de desavenencias que han ajustado y mucho los tiempos y han hecho que a mediados de agosto, muchos mayores todavía teman por sus vacaciones. ¿El motivo? Un contrato muy jugoso que asciende a 1.100 millones de euros para las dos próximas temporadas.

La comercialización de los viajes debería empezar a mediados de septiembre y el comienzo del programa a mediados de octubre, pero para eso no puede fallar ninguna pieza del engranaje. Y la maquinaria no pinta del todo bien. Mundosenior (Globalia y Barceló) y Mundiplan (Iberia, Alsa e IAG7) han gestionado durante los últimos cuatro años estos viajes, el primero encargado de la costa e interior y el segundo de las islas. Sin embargo, este año el programa ha sido adjudicado al revés, es decir, Mundosenior se llevó las islas y Mundiplan, costa e interior.

Un cambio que no es tan fácil de solucionar. En los últimos años cada grupo empresarial ha ido creando su propia estructura alrededor de estos viajes unos en la península y otros en las islas- que ahora se quedaría obsoleta. Desde la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec), explican que en el caso de la península, Mundiplan no cuenta con "ningún contacto" ni tampoco tiene infraestructura. "No sabemos si serán capaces de poner esto en marcha", asegura a este medio la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes.

Ninguna de las dos empresas ha querido hacer una valoración pública sobre las adjudicaciones. Pero, las dos uniones de empresas llevan dos semanas de reuniones para intentar llegar a un acuerdo de colaboración con la intención de evitar por todos los medios un recurso que abra la puerta a una batalla legal que casi con toda seguridad retrasaría los viajes. Así, las negociaciones pasan por subcontratar la gestión entre ellas, como por ejemplo, en plazas aéreas (Air Europa es filial de Globalia).

Desde el Gobierno, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, aseguraba la semana pasada que los viajes comenzarán a mediados de octubre, como hasta ahora. Al tiempo que reconocía que las empresas tienen derecho a recurrir y están en plazo de hacerlo, por lo que tampoco descartaba esta posibilidad. En cualquier caso, el director del Imserso, Manuel Martínez Domenech, aseguraba que si eso sucede "el Gobierno tendrá alternativas".

MALOS PRECEDENTES

En el histórico de los viajes del Imserso, Mundosenior ha resultado adjudicatario del contrato de manera sucesiva hasta el 2010, con la unión de empresas Globalia (Viajes Marsans) y Barceló (Viajes Barceló) junto con Halcón Viajes y Viajes Iberia-. Solo en tres ocasiones se presentaron otras empresas -Viajes Zoetrope (2003 y 2011) y Mas Aternativas Sociales (2007)-, sin que ninguna de ellas resultara elegida. En 2015 (fecha del anterior concurso), Mundiplan decidió concursar, pero los tres lotes se resolvieron a favor de Mundosenior.

Entonces, la unión de empresas formada por Iberia, Alsa, Gowaii e IAG recurrió los criterios de adjudicación ante los tribunales y estos anularon el proceso, con lo que se empezó de nuevo todo el procedimiento: se volvieron a valorar las ofertas y se resolvió como adjudicatarios a Mundiplan, para el lote de Canarias y Baleares, y a Mundosenior, para la costa peninsular y turismo de interior. El programa no entró en funcionamiento hasta el mes de diciembre.

EL TIEMPO APREMIA

Entre el 20 y el 23 de agosto, el Imserso publicará la adjudicación definitiva, momento a partir del cual se abrirá el plazo para que Mundosenior y Mundiplan presenten un recurso contra dicha adjudicación hasta el 13 de septiembre. Esa es la fecha clave, si ninguna lo presenta, el día 15 de septiembre empezaría la venta de los viajes, de lo contrario se entraría en un limbo que podría poner en peligro el inicio de las vacaciones de los mayores.