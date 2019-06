La nómina de las pensiones de julio costará 19.000 millones de euros

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Yo no entiendo por qué lo que llaman pagas extra no las acumulan en la nomina de manera que podamos cobrar sólo 12 pagas, yo cuando trabajaba cobraba en 14 pagas pero los últimos 5 años sólo cobraba 12 lo que llaman pagas extras que parece que los empresarios nos las regalan son parte de la nómina, ah de intereses de la deuda pública que tenemos pagamos más de 36.000 millones de euros, ademas de mantener a más de 3 millones de funcionarios y colocados por las bandadas de políticos que tenemos, menos mal que somos más de 9 millones de votos que si no que dios nos cogiese confesados.