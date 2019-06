La pausa del cigarrillo no cuenta en El Corte Inglés como parte de la jornada

El Corte Inglés y los sindicatos mayoritarios en la empresa (Fetico, CCOO, Fasga y UGT) han acordado que no se incluirán en el registro de jornada las paradas de descansos de cortesía como "salir a fumar", según ha afirmado Fetico en un comunicado.

La norma, que adapta el real decreto de registro de jornada en el grupo de empresas, abarcará a toda la plantilla incluido mandos y direcciones dando así un eje transversal, algo que según el secretario general de Fetico, Antonio Pérez, "antes era impensable" pero que ahora con las nuevas políticas modernas de recursos humanos "se están consiguiendo dotar de naturalidad".

Según el sindicato, en la empresa ya se venía registrando la jornada de forma "eficiente", pero ahora se han implementado nuevos mecanismos de consulta tanto de los trabajadores a nivel particular como de los sindicatos para establecer una "perfecta transparencia" del tiempo efectivo de trabajo. Según el sindicato, empresas como Apple, Ikea, Leroy Merlin o Carrefour ya están cerrando acuerdos similares con Fetico.

La Inspección de Trabajo aconseja a las empresas en su criterio técnico, publicado el pasado lunes 10 de junio, pactar con la representación de los sindicatos si determinadas pausas (cafés, recados, cigarrillos, etc), habituales durante la jornada laboral, se computan o no como "tiempo de trabajo efectivo". Si no hay acuerdo entre las partes, dicho tiempo de trabajo cuenta desde que el empleado registra su entrada a trabajar y deja de contar cuando el empleado deja constancia de que ha finalizado su jornada. En el caso del El Corte Inglés, las partes han acabado acordando que las pausas se excluyan de ese tiempo de trabajo.