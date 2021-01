El precio de la electricidad caerá este viernes un 10% hasta los 78,42 euros el megavatio-hora

El precio de la electricidad en el mercado mayorista caerá un 10% este viernes hasta los 78,42 euros de media el megavatio-hora, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE), la cifra más baja de toda la semana. Aunque se trata todavía de niveles altos si se tiene en cuenta que el día 1 de enero el precio se situaba en los 42,52 euros el megavatio-hora.

No obstante, el precio de la electricidad se aleja de la cota de los 80 euros en la que ha estado instalado en los últimos días. El pasado viernes tocó un récord de 94,99 euros por megavatio-hora, mientras el miércoles y jueves de esta semana registró 89,94 y 87,25 euros por megavatio-hora, respectivamente. El precio máximo de la jornada también se enfría, por debajo de los 100 euros en los que había estado instalado esta semana, hasta los 98,02 euros en la franja horaria entre las 18 y las 19 horas; mientras el precio mínimo (52,70 euros) se registrará entre las 4 y las 5 de la mañana.

Tras el intenso debate acaecido en los últimos días por el alza de los precios, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha avanzado en declaraciones a Radio Nacional este jueves por la mañana que su departamento trabaja en "mecanismos colchón" para intentar paliar las subidas del precio de la luz. Ribera ha recordado que el sistema eléctrico se diseñó con unos costes de generación altos que ahora no lo son tanto, entre otras cosas por la utilización de las energías renovables, porque dice que "gracias a ellas, podemos generar electricidad a costes bajos". Aunque la ministra ha descartado aplicar una fórmula como la de establecer un precio fijo para determinadas energías, como la hidráulica y nuclear, que han puesto sobre la mesa algunos expertos.

Ribera ha asegurado que el Gobierno de coalición se ha comprometido a explorar esta situación para ver si hay maneras de evitar estas subidas del precio en tecnologías "inframarginales" que, en principio, no se ven afectadas por la alteración de los costes en las tecnologías que marcan el precio para todo el mercado. "Es verdad que el que esté el alto el precio del CO2 implica que sube el coste de generar energía con gas, pero no el coste de generar con otras tecnologías que no emiten con CO2. Lo que pasa es que la posibilidad de intervenir ahí es delicada y complicada (...) Tenemos que ver qué margen puede haber dentro de los mercados marginalistas que diseña la UE como regulación común en todos los Estados miembros", ha explicado.

Consumo mínimo vital

Para los hogares más vulnerables, la ministra también ha planteado la posibilidad de establecer un "consumo mínimo vital de cada uno de los hogares" para abordar luego "un tratamiento fiscal diferenciado". La ministra ha recordado que a su llegada al Ministerio "una de las primeras cosas" que hizo "fue aprobar la estrategia de pobreza energética para ver mecanismos más ágiles para proteger a los hogares más vulnerables". Sobre una posible bajada del IVA ha asegurado que "el debate sigue abierto" dentro del Gobierno pero la última palabra la tiene el Ministerio de Hacienda, aunque a su juicio es mejor establecer compensaciones a algunos usuarios que bajadas generalizadas de impuestos que erosionan los ingresos tributarios.