Egipto anuncia el desbloqueo inminente del canal de Suez

El buque Ever Given ha sido "reflotado" este lunes tras seis días varado en el canal de Suez, lo que provocó la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo. El presidente de la Autoridad del Canal de Suez (SCA), Osama Rabie, ha indicado en un comunicado publicado por el organismo a través de su página web que el carguero ha sido reflotado tras el éxito de las maniobras de arrastre y ha detallado que la posición del barco "se ha modificado en un 80%", alejando la popa más de 100 metros de la orilla. La SCA ha destacado que está previsto que se reanuden las maniobras cuando haya un nuevo aumento de los niveles de agua, a medio día de este lunes, cuando alcanzarán los dos metros, momento en el que se espera modificar completamente la posición del barco para colocarlo en paralelo al canal.

Actualmente unos 400 buques están bloqueados en ambas entradas del canal de Suez, aunque esta cifra podría incluso aumentar en las próximas horas ante el anuncio del desbloqueo a corto plazo de esta vía estratégica para el comercio mundial.

Según ha afirmado Rabie, "el canal funcionará las 24 horas después de reflotar el navío" pero se necesitarán "alrededor de tres días y medio" para que todos los navíos en espera "crucen el canal", dijo el responsable egipcio a la cadena Sadaa al-Balad. No hay que olvidar que la longitud del canal es de unos 190 kilómetros.

Rabei ha trasladado a la comunidad marítima internacional que el tráfico en el Canal de Suez se reiniciará en cuanto el barco haya sido totalmente desencallado, tras lo que será enviado a una zona de espera para ser sometido a pruebas técnicas. Por último, ha aplaudido los esfuerzos "heroicos" de los trabajadores de la SCA por el "gran trabajo", al tiempo que ha destacado que han cumplido con su "deber nacional" y ha expresado su confianza en que los trabajos de liberación del 'Ever Given' serán completados.

El propio Rabie había anunciado poco antes que las labores para intentar desencallar el buque se retomaban con la ayuda de 10 remolcadores gigantes que han operado desde cuatro direcciones diferentes. Unas horas antes del anuncio de la SCA, el proveedor de servicios marítimos Inchcape Shipping, había señalado que el buque había sido reflotado a las 4.30 horas (hora local), antes de indicar que el buque "está asegurado". El barco quedó encallado el martes y desde entonces ha causado un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que ha provocado el desvío de más de 200 navíos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.

El primer ministro egipcio, Mostafá Madbuli, hizo hincapié el sábado en que el país estaba en una carrera contrarreloj para desencallar el 'Ever Given', de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía. Rabie sostuvo en una entrevista concedida el sábado que los fuertes vientos en la zona no fue la "causa principal" de que el carguero encallara, antes de apuntar a "otros factores". Hasta entonces, las autoridades habían achacado lo sucedido a una tormenta de arena.

El movimiento de la popa de la embarcación es la primera parte de las maniobras para desbloquear el canal, aunque de manera preliminar se examinará que la estructura del buque no se haya dañado.

Este avance se produjo tras el inicio de unas maniobras de arrastre con 10 remolcadoras y varias dragas aprovechando la marea alta al amanecer de este lunes, anunciado por la Autoridad de Canal de Suez en su cuenta de Facebook.

