La startup Dive Medical gana el premio Emprendedor XXI de Aragón

La startup aragonesa Dive Medical ha ganado este jueves los Premios Emprendedor XXI en la comunidad, impulsados por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada para empresas de tecnología, innovación y sus inversores. La empresa hace uso de la tecnología para la exploración global de la función visual de forma rápida y precisa, incluso en pacientes no colaboradores, basada en eye tracking e inteligencia artificial (IA).

En esta edición han participado 29 empresas de Aragón, un 32% más que la pasada convocatoria. Las empresas que han quedado finalistas han sido Delsat International Drones, que garantiza el acceso universal a productos farmacéuticos y médico-sanitarios a través de vehículos aéreos no tripulados; Erasmus Play Technologies, el primer comparador de alojamientos para estudiantes que trabaja de mano de las universidades; More Than Simulators, que ayuda la instituciones educativas y sanitarias a mejorar la seguridad del paciente a través de la simulación clínica; y Signos loT, que se centra en la monitorización de activos y la creación de productos propios con el uso de datos.

Los galardones son cootorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Enisa, una sociedad pública estatal que el pasado año aprobó en nuestra comunidad 175 operaciones de financiación por un importe total de 30,4 millones de euros. En esta autonomía, la organización cuenta también con el apoyo de Fundación Emprender en Aragón.

El premio incluye una dotación económica de 5.000 euros, el acceso a un programa de formación internacional organizado por Esade en colaboración con expertos de Silicon Valley y mentoring especializado.

Jornada virtual

En esta ocasión, el acto de entrega se ha realizado de forma telemática, en una sesión en la que han participado Isabel Moreno, directora de la territorial Ebro de CaixaBank; Pilar Molinero, directora-gerente del Instituto Aragonés de Fomento y patrona de la Fundación Emprender en Aragón, y Pedro Da Silva, director Económico Financiero de Enisa, entre otros.

El evento se ha realizado en el marco de la jornada DayOne Innovation Summit BienestarXXI, donde se han realizado conferencias relacionadas con la salud de los ciudadanos, el envejecimiento activo y la prevención de enfermedades, con la participacion de ponentes como Jose Maria Cosculluela, de Grupo Vitalia; Frederic Llordachs i Marques, cofundador de Doctoralia; Pablo Cironi, director de Life Science; Fernando Rodriguez, director de DayOne en la zona norte; Daniel Oliver, director de Capital Cell; Mª Jose Abraham, directora de fundación Edad y Vida, y Sonia Torres, directora negocio de VidaCaixa.