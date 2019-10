Telefónica lanza su primera red comercial de 5G en Reino Unido

Telefónica ha lanzado en Reino Unido su primera red de 5G a través de su filial O2. Con una gama de nuevas tarifas, incluida una opción de datos ilimitados, y al mismo precio que sus ofertas equivalentes de 4G, la multinacional española estrenará en las islas británicas la nueva tecnología con una fórmula similar a la empleada por Vodafone en España.

Vodafone es el único operador que presta servicios 5G en España, desde el 15 de junio de este año, pues tanto Telefónica como Orange prefirieron esperar para comercializar estos servicios. El motivo de ambos fue que el único estándar actual, el Non Stand Alone (NSA) -funciona sobre la red existente de 4G- limita las bondades de la nueva generación a un aumento de la velocidad de descarga. Es decir, se pierde las dos grandes promesas del 5G: la bajísima latencia y la conexión de cientos de dispositivos al mismo tiempo.

Sin embargo, en el caso de Gran Bretaña, Telefónica ha decidido no esperar más. Y lo cierto es que allí no será el primero en iniciar esta comercialización. O2 pone en marcha una red de 5G después de que ya lo hayan hecho Vodafone, BT-EE, y Hutchison Whampoa, que llegó a un acuerdo con la firma Three.

La filial inglesa de Telefónica no incluye en el despliegue a Huawei, pues la infraestructura de red 5G la desarrolla en asociación con Ericsson y Nokia y los dispositivos son de Samsung y Xiaomi. En concreto, O2 ofrece cuatro móviles disponibles para su uso con esta tecnología: el Samsung Galaxy S10 5G; el Samsung Galaxy Note10 + 5G; el Samsung Galaxy A90 (5G); y el Xiaomi Mi MIX 3 5G.

La red 5G de O2 se ha lanzando en seis ubicaciones: Belfast, Cardiff, Edimburgo, Londres, Slough y Leeds y a finales de año llegará a un total de 20 localidades. En verano de 2020, la intención de la operadora es alcanzar los 50 pueblos y ciudades.

"Creo que el 5G va a revolucionar el uso de la conectividad móvil, habilitando enormes posibilidades para la economía y para la sociedad", expuso el consejero delegado de Telefónica en Gran Bretaña, Mark Evans. "Lanzamos una gama de tarifas que hacen que sea fácil y justo para los clientes acceder a 5G", agregó.

Las tarifas van desde las 25 libras la más barata hasta las 40 libras con datos ilimitados. Además, O2 ha llegado a un acuerdo con MelodyVR y de FOculus acebook para los fans de la música con una oferta de conciertos y acceso a músicos a través de la Realidad Virtual.