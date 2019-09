Los vaivenes del Gobierno marcan el futuro del automóvil

Prohibir es un término del que hay que estar muy seguro a la hora de lanzarlo en una propuesta. Esta pasada semana el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha tenido que dar marcha atrás (por segunda vez) en su propuesta de prohibir la venta de coches de combustión ya sean diésel, gasolina, híbridos o de gas a partir de 2040, y su circulación a partir de 2050.

Cuando a principios de año la Ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, hiciera circular por primera vez esa idea en un borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la propuesta chocó frontalmente con el muro de la industria del automóvil (que representa un 10% del PIB de España).

Los reponsables del gobierno socialista tuvieron entonces que rectificar y decir que solo era una posbilidad para establecer un criterio en la lucha contra el cambio climático. La pasada semana la idea resucitó en la propuesta de 300 puntos que el PSOE lanzó a Podemos para tratar de buscar un acuerdo de gobierno. Como la otra vez, no tardaron ni 24 horas en decir que no lo habían dicho.

UN ERROR INVOLUNTARIO

Fue un error, una especie de descuido, según argumentó la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto. Acto seguido retiraron la palabra prohibición del argumentario para optar por tomar las medidas necesarias para que no más tarde de esa fecha (2040), los turismos y vehículos comerciales tengan unas emisiones de cero gramos de dióxido de carbono por kilómetro". Al parecer el documento que se entregó a Podemos (casualidad o no) incluía realmente ese punto. Nosotros nunca hemos hablado de prohibición, dijo Maroto, el problema es que la propuesta entregada era un borrador no definitivo.

La reacción de los fabricantes de automóviles, a través de todas sus asociaciones, Anfac, Aniacam, Faconauto, Sernauto y Ganvam, fue fulgurante y rápidamente trasladaron de nuevo su malestar al Gobierno en funciones. Desde el Ministerio abogaron nuevamente por el diálogo y la apuesta por una transición ordenada fomentando la producción, la matriculación y la exportación de vehículos.

EL TRATADO DE PARÍS

Todo este vaivén tiene el punto de partida en la necesidad de acercarse al cumplimiento de lo establecido en el Tratado de París de cara a 2050 que aboga por las cero emisiones de CO2. La norma, sin embargo, abre un debate intenso a nivel industrial. Mantener la rentabilidad y abordar la transición rápida a la electrificación obliga a los fabricantes a inversiones millonarias que chocarán, a buen seguro, con multas no menos cuantiosas cuando en 2021 no se cumplan los requisitos establecidos por la Unión Europea en materia de emisiones (95 gramos de media de CO2 por kilómetro). Pese a ello, el tema de la prohibición de los carburantes está lejos de producirse.

La comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, aseguró recientemente que bajo la actual normativa de la Unión, una prohibición completa de la comercialización, importación y matriculación de coches nuevos de gasolina y diésel en un Estado miembro no es compatible con la ley de la Unión Europea. Tal vez por eso al Gobierno en funciones no le costó dar marcha atrás.

Desde la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), su presidente Carlos Tavares (presidente también del Grupo PSA), señaló esta semana la necesidad de encontrar la colaboracion de los organismos políticos a la hora de buscar un acuerdo global de transformación del sector del automóvil. Tavares señaló que es necesario lograr soluciones junto a los organismos políticos, abogando por una línea de trabajo seria que lleve a una electrificación del parque automovilístico europeo en 2050. Un objetivo ambicioso mientras no se solvente el tema de la red de recarga y no se legisle al respecto.

La ACEA defiende que la movilidad eléctrica juega un papel crucial en la descarbonización del transporte por carretera de cara a lograr los objetivos medioambientales, pero que para ello es urgente que desde Bruselas se garantice el derecho a conectarse a la red eléctrica. Las instituciones europeas deben apostar por el acceso a la recarga, señalan desde ACEA, algo que no todos los paises de la Unión Europea están hoy por hoy en condiciones de ofrecer.