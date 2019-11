Los apoyos de Sánchez para su investidura: así votarán los partidos al Gobierno de coalición PSOE y Podemos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Los españolazos del trinca y esconde como siempre, si no gobiernan ellos todos es un caos y un desastre, nada vale. Los únicos pactos y coaliciones con solvencia y credibilidad son los que hacen ellos. Ciudadanos a pesar del tremendo guarrazo que se han llevado parece ser que no han aprendido nada, siguen en las mismas. Claro que ahora los votos que le quedan son los del no a Psoe y si a Vox, todos los demás se han marchado y el tal Villegas aún hablaba hoy de centrismo.