Asensio (Más País-CHA-Equo) emplaza a los votantes progresistas a "no quedarse en casa"

El cabeza de lista de Más País-CHA-Equo al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Carmelo Asensio, ha presentado este viernes la campaña electoral, "que está pensada para que el votante progresista no se quede en casa el próximo domingo 10 de noviembre". Asensio ha señalado que la sociedad "se juega muchas cosas" y es "importante que el ciudadano progresista vaya a votar. Si la ciudadanía no participa en política, habrá otros que sí lo hagan desde la derecha. Y esta no puede tener otra oportunidad", ha indicado durante un desayuno informativo en la sede de CHA en Zaragoza.

Asensio ha apuntado que Más País-Chunta Aragonesista-Equo es "la oportunidad para que la gente tenga algo distinto para votar, para poder votar progreso", y ha recordado que "no estaríamos aquí si quienes tenían la obligación de configurar un Gobierno progresista lo hubiesen hecho". Para el candidato, "si hubiese habido una coalición de Más País-Chunta Aragonesista-Equo, no se estarían repitiendo estas elecciones, no se le estaría dando una nueva oportunidad a la derecha".

BLOQUEO / "La situación de bloqueo institucional está provocando situaciones muy complicadas, no se está logrando avanzar en materias muy importantes como la igualdad", ha dicho.

En este sentido, se ha referido a la "bochornosa sentencia" sobre la violación de una mujer de 14 años a manos de un grupo de desalmados en Manresa. "No pasaría esto si contásemos con un Gobierno de progreso que impulsase el necesario cambio del Código Penal", ha apuntado Asensio, quien ha reclamado un cambio en el sistema de pensiones para garantizar unas pensiones" dignas, para crear empleo y para garantizar los servicios". Asimismo, ha señalado que "no se puede seguir con esta situación

porque hay muchos temas que no pueden esperar, por eso vamos a ir de propio para acabar con el bloqueo institucional y configurar un Gobierno de progreso", ha recalcado.