El PSOE presenta un documento con cuatro pactos de Estado para salvar el bloqueo político

Los cabezas de lista socialista al Congreso y al Senado por la provincia de Zaragoza, Susana Sumelzo y Miguel Dalmau, respectivamente, han presentado este viernes en la sede del PSOE aragonés el 'Plan para avanzar y vencer el bloqueo en España', en un acto en el que también han participado el número dos y la número tres al Congreso, Pau Marí-Klose y Noemí Villagrasa.

“Es un documento para que se pueda formar un gobierno no solo de investidura, sino de legislatura, porque los ciudadanos no se merecen esta situación y España no se la puede permitir”, ha señalado, Sumelzo.

El objetivo de los socialistas es que, 48 horas después de las Elecciones Generales, Pedro Sánchez presente a los partidos que obtengan representación parlamentaria una propuesta con cuatro Pactos de Estado.El primero, uno por la Democracia y la Constitución, “para que no haya lugar a ninguna afrenta independentista”, ha expuesto Sumelzo.

El segundo sería un pacto antibloqueo, para que en el caso de que no haya ninguna mayoría absoluta se allane el camino para que gobierne la fuerza más votada “Tenemos una situación que no se puede permitir, no podemos ir a unas terceras elecciones”, considera la cabeza de lista al Congreso por Zaragoza.

El tercer punto sería un Pacto de Toledo, que garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, actualizándolas conforme al IPC real y aumentando la cuantía de las pensiones mínimas y no contributivas.

Por último, el cuarto acuerdo pivotaría en torno a la despoblación y la financiación autonómica y local. “Es un documento para trabajar la legislatura, en la que queremos recabar los apoyos necesarios para impulsar medidas fundamentales y blindar la educación pública y las pensiones y trabajar por una Ley de muerte digna, entre otros muchos aspectos, porque eso es lo que merece España y los españoles”, ha expuesto Sumelzo, sobre el acuerdo global.

Miguel Dalmau, por su parte, ha apuntado que los socialistas se presentan "con ilusión y fuerza para superar este bloqueo que el resto de los partidos le ha hecho al PSOE, conseguir un gobierno estable y garantizar las políticas de bienestar para los ciudadanos".

El plan contempla medidas concretas y un cronograma de actuación, como el blindaje de la educación pública y la expansión de la educación gratuita de 0 a 3 años en el primer semestre, medidas contra la precariedad laboral, una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la reforma del Código Penal para endurecer los delitos sexuales, entre otros puntos.