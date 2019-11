Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han alcanzado un preacuerdo sobre el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos que, según fuentes socialistas, incluye los ejes que recorrerá ese ejecutivo conjunto si finalmente es respaldado por el Congreso. Según fuentes de Unidas Podemos, Iglesias será vicepresidente.

El secretario general de Podemos sería vicepresidente junto a Nadia Calviño en el campo económico, según el anuncio que hizo Sánchez durante el debate electoral. Aún está por ver que la actual vicepresidenta, Carmen Calvo, vaya a continuar en su puesto.

Ambos líderes negocian desde el lunes. El preacuerdo, al contrario también de lo que ocurrió tras las generales de abril, no incluirá un veto a Iglesias y se estructura en torno a un decálogo de acciones y compromisos, según explican fuentes moradas a EL PERIÓDICO. Además, según fuentes socialistas, podría incluir también a la presidencia del Congreso. De todas formas, en unos minutos Sánchez e Iglesias detallaran el pacto en una comparecencia sin preguntas en el Congreso.

ARITMÉTICA PARLAMENTARIA

PSOE y Unidas Podemos no alcanzan la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante un Gobierno de coalición. Tendrá que buscar alianzas con Más País, favorable al desbloqueo progresista, con el PNV y los minoritarios no independentistas, que ya se mostraron proclives a apoyar un Ejecutivo bicolor. Además tendrán que explorar la posibilidad de que Cs vote a favor si no quieren, como subrayan los socialistas, que la investidura dependa de ERC.