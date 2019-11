Varias teles cambian de horario un spot de Vox por su violencia

TVE y varias cadenas autonómicas han retirado uno de los tres anuncios electorales de Vox del horario de protección infantil (entre las 8 y 9 de la mañana y las 17 y 19 de la tarde) por contener imágenes violentas. No es el caso de Aragón TV, ya que la emisión de estos anuncios ya se realizaban fuera de estas franjas horarias en la cadena pública de la comunidad. Dado que los partidos disponen de espacios gratuitos en los medios de comunicación públicos por ley para transmitir sus mensajes electorales, estos sí se emitirán en los espacios reservados para propaganda electoral el resto del día, en horarios que no tienen esta protección.

Tal y como avanzó la Cadena Ser y confirmaron a Efe fuentes de Radio Televisión Española, esta decisión se toma para cumplir la ley que obliga a no emitir contenidos violentos en horario de máxima protección. Las emisoras públicas de televisión han considerado que el contenido de estos anuncios vulneran la normativa de protección infantil y, por tanto, han cambiado la hora de emisión del anuncio. Estas mismas fuentes explicaron que Vox ha enviado a Radio Televisión Española tres anuncios para su emisión en los espacios de propaganda electoral gratuita. Dos de ellos se van a emitir en cualquier horario y el tercero, que contiene imágenes violentas, no se podrá emitir en el horario de protección infantil. «No hemos retirado ningún anuncio de propaganda electoral, porque RTVE no es nadie para retirar nada», subrayó este portavoz, que ha apuntado que esa decisión sería, en todo caso, de la Junta Electoral Central.

En el anuncio en cuestión, el líder de Vox, Santiago Abascal, habla en el Congreso de los Diputados sobre los riesgos de la inmigración ilegal y del aumento del número de delitos y agresiones sexuales, que vincula con este fenómeno. Mientras, en el vídeo se pueden ver varias imágenes de agresiones y peleas protagonizadas por personas procedentes de otros países.

Vox mantiene desde su nacimiento un discurso xenófobo y ha publicado en Twitter numerosas alusiones al incremento de la violencia por culpa de la inmigración, un hecho que además no está corroborado por los datos de Interior y de Fiscalía. Asimismo, en muchas intervenciones han minimizado la violencia machista.

La Junta Electoral Central es la que puede prohibir la emisión de los anuncios, pero las televisiones pueden adaptar estos a los horarios de emisión que consideren, pactándolo con los partidos políticos. Está todo regulado por la ley específica que legisla sobre los procesos electorales en España y esta junta, formada por jueces, es la que arbitra el correcto funcionamiento y toma decisiones para velar por su limpieza y el cumplimiento de las normas. Hace cuatro días, también prohibió a Podemos emitir en redes sociales un anuncio porque aún no era campaña electoral.