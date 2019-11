Vox mantendrá el veto a medios en sus sedes y suspenderá las ruedas de prensa si le obligan a rectificar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este miércoles en que seguirán vetando a medios de comunicación en sus sedes porque ha avisado de que no van a permitir "mentiras" a quienes critican a su partido. Es más, ya avisan de que, si les obligan a rectificar, dejarán de convocar ruedas de prensa en sus dependencias.

Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado por varios periodistas si levantará el 'cordón sanitario' a aquellos medios comunicación a los que no permite acceder a su sede ni ha permitido cubrir sus mítines.

Abascal ha explicado que no tienen problema con la legítima crítica que los periodistas puedan realizar a Vox, si bien ha subrayado que no van a permitir que se afirme que a su partido no se le puede tratar como a cualquier otro. "Nosotros no aceptaremos cordones sanitarios", ha asegurado el líder de Vox, soslayando las preguntas de los periodistas que recuerdan que su partido recibe subvenciones públicas.

Vulneración electoral

En una resolución de la pasada semana, la Junta Electoral Central dio la razón a los medios vetados alegando que Vox no puede "discriminar al medio solicitante, en relación con el resto de medios impidiéndole el acceso a sus actos de naturaleza electoral, dado que ello comporta una vulneración del artículo 66.2 de la Ley Electoral".

Dicho precepto obliga a los medios de comunicación privados a informar respetando los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad, un mandato que, recalca la JEC, "difícilmente" podrán cumplir "si las formaciones políticas contendientes en las elecciones pudiesen discriminar entre unos medios y otros a la hora de acceder a sus actos públicos de campaña, con independencia del lugar donde se desarrollen".

@javiercasqueiro defendiendo la libertad de prensa tras la rueda de prensa de Vox es lo mejor que he visto en este sagrado edificio desde hace meses. pic.twitter.com/ZzKOsmOuBM — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) November 13, 2019

Pese a todo ello, Abascal insiste en los vetos y remarca que en su partido seguirán defendiendo que su mensaje a la sociedad llegue de forma clara y sin "mentiras". Es más, ya insinúa que, si se les obliga a acreditar a los periodistas que consideran críticos, se plantearán dejar de convocar ruedas de prensa en sus sedes.

Vox aplica estos vetos en sus sedes, no así en las dependencias del Congreso o del Senado, donde la acreditación de los periodistas o la asistencia a ruedas de prensa no depende del partido, sino de la institución.