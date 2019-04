Disturbios en la protesta contra Rivera en Rentería

Agentes de la Ertzaintza han cargado con material antidisturbios contra los manifestantes que rodeaban la plaza en la que Ciudadanos ha celebrado este domingo un mitin en la localidad guipuzcoana de Rentería.

La Ertzaintza ha controlado los accesos de la plaza de los Fueros para permitir que el acto electoral de Albert Rivera pudiera celebrarse y, una vez finalizado, ha escoltado al presidente de Ciudadanos y el resto de oradores y dirigentes que han abandonado el lugar en una furgoneta y varios coches, ante el hostigamiento al que lo sometían los simpatizantes de la izquierda aberzale.

Posteriormente, han cargado con material antidisturbios contra los manifestantes para despejar la zona y permitir que los asistentes al mitin pudieran abandonar el lugar sin ser agredidos.

200 personas

Bajo una protesta constante de gritos y cacerolas de protesta por parte de manifestantes abertzales, unas doscientas personas habían acudido al mítin de Ciudadanos en Rentería (Guipúzcoa), feudo de la izquierda abertzale, en la plaza de los Fueros, con numerosos lazos amarillos y estelades colgados de los balcones y una visible presencia policial.

En su intervención, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido reiteradamente la libertad y la democracia al mismo tiempo que ha anunciado una propuesta de reforma de la ley electoral para impedir tener representación en el Congreso a los partidos que no alcancen el 3% de los votos. "Yo respeto a las minorías; no estoy dispuesto a que un 5% de españoles que se quieren cargar España condicionen al 95% que nos queremos dar la mano".

Rivera ha propuesto también modificación del la ley de víctimas del terrorrismo para sancionar a las personas o a los ayuntamientos que amparen homenajes a terroristas, y ha afirmado que espera que el Tribunal Constitucional tumbe la ley de abusos policiales porque está "insultando la dignidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". También se ha mostrado partidario de modificar la ley electoral para facilitar el voto en Euskadi a los ciudadanos de esta comunidad que forman parte de la "diáspora". Además, ha prometido que "cuando gobernemos no habrá símbolos anticonstitucionales", en relación a las 'estelades' que colgaban de varios balcones en la plaza en la que se ha celebrado el acto. Rivera no ha concretado cómo hará efectiva esta promesa.

Tensión constante

"Podéis seguir con las cacerolas que vengo de Cataluña, estoy muy acostumbrado, un poquito más fuerte, que no se oye", ha desafiado el candidato de la formación naranja. "Fuimos a Alsasua a defender la libertad y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Euskadi no es vuestro, como Catalunya no es de Torra ni Puigdmeont, fuimos al pueblo de Puigdemont y pusieron lejía donde pisamos, que pena que no pusiérais lejía con los del 3% o con los asesinos de Rentería", ha espetado.

"Este rincón de España"

En el acto ha intervenido Joan Mesquida, que ha iniciado su intervención satisfecho de estar "en este rinción de España, que es Rentería". El que fue director general de la Guardia Civil con el Gobierno socialista, ha afirmado que el acto de hoy no es una provocación. "Que sepan los racistas que no nos echaron de aquí y no nos echarán de Catalunya", ha espetado. Mesquida ha apostado porque los procesados independentistas catalanes no reciban el indulto y cumplan la pena si son condenados. Es más, Mesquida se ha mostrado especialmente orgulloso, durante su mandato al frente de la Guardia Civil, de visitar el cuartel de Intxaurrondo y animar a los agentes a "intensificar más que nunca la lucha contra ETA".

Mesquida, como Rivera, ha cargado contra Pedro Sánchez por sus acuerdos con el independentismo. "Hay que escoger entre Sánchez y los que quieren liquidar España o los ciudadanos y los constitucionalistas", ha afirmado Rivera.

La intervención más emotiva la ha protagonizado Maite Pagazaurtundúa, candidata de Ciudadanos a las elecciones europeas, que se ha dirigido directamente a los manfiestantes abertzales. "No sois antifascistas, sois matones aberzales", ha clamado. "Estigmatizar para que la gente que piensa como nosotros no pueda salir de su casa, vergüenza os tendría que dar, no habéis condenado vuestra responsabilidad en nuestra persecución".

Por su parte, el filósofo Fernando Savater también ha apostado por el constitucionalismo. "Nada de tonterías de salvarnos de la derecha, hay un Gobierno basado en la inconstitucionalidad de sus aliados", ha afirmado. "Hay que salvar a los partidos constitucionales", ha añadido.