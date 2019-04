Podemos anuncia su coalición con Equo y descarta concurrir con ZeC

Podemos concurrirá a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo en coalición con Equo y descarta definitivamente el acuerdo con IU, Ganar, Cambiar o En Común por no ser "equilibrado" y porque es mejor que no exista a que sea "malo".

El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha explicado en rueda de prensa esta decisión, que "ya" se ha trasladado para su registro a Madrid, pese a que el plazo para registrar confluencias termina este viernes, después de haber puesto "todo lo que estaba en su mano" para alcanzar un acuerdo que no ha sido posible y en aras a la "claridad" y a empezar a presentar propuestas, que es lo que demanda la ciudadanía.

Escartín ha descartado así el acuerdo para las municipales de la capital aragonesa con Zaragoza en Común, donde de los seis partidos que la integraron hace cuatro años solo queda IU, y en esta ciudad es "el Partido Comunista", y ha instado a los decepcionados a dejar de lado la "frustración" y el "duelo", que él ya ha superado, para pasar a la acción.

Podemos Aragón concurrirá así por vez primera a las elecciones municipales, también a las autonómicas, y lo hará con Equo, aunque en algunos municipios, al sumarse personas independientes, irán con nombres como "Asamblea municipalista" en Teruel o "Con Huesca" en esta ciudad, ha dicho Escartín, para quien "no cambia la hoja de ruta" del partido que desde hace un año apuesta por presentarse en los municipios.

El reto ha sido presentarse "por primera vez" y para ello ha buscado con la confluencia con partidos afines y lo ha trabajado primero en el ámbito autonómico, donde habló con IU, CHA (que decidió ir en solitario) y de quienes ha aseverado que "no son, ni eran, ni serán" los adversarios de Podemos y serán "los primeros" con los que hablaran tras las elecciones de mayo.

Finalmente, Podemos ha pactado con Equo porque "no ha sido posible alcanzar un acuerdo equilibrado, razonable y que nos haga estar a gusto" con IU, Ganar, Cambiar o En Común, que "no son enemigos ni adversarios".

Escartín ha apuntado que ZeC queda "vaciada de la participación con que originariamente se configuró en 2015", dado que entre sus fundadores estaban él mismo, Violeta Barba, Fernando Rivarés, Amparo Bella o Iván Andrés, que lideran la lista de Podemos en la capital aragonesa y que se anunciará al completo próximamente.

Se HA presentado ya esta coalición, pese a haber tiempo para registrarla hasta el viernes, porque si después de ocho meses de negociaciones y conversaciones no se avanza, se está "perdiendo el tiempo" para presentar propuestas para frenar "al trío de derechas capitaneadas por Aznar", que está "pisando fuerte".

Y ha aseverado que es "momento de frenar este vodevil, reconocer que no ha sido posible alcanzar un acuerdo razonable" y de que cada uno "gestione sus frustraciones".

Escartín, quien ha insistido en que no es momento de buscar culpables, sí ha apuntado que las únicas propuestas que ZeC propuso a Podemos fueron que se "blindara al actual alcalde", Pedro Santisteve, que las dos candidaturas que se presentaron a las primarias de la formación morada aceptaron, y que se impidiera la participación de Podemos en las primarias de ZeC.

A ello se ha sumado otras cuestiones de "código ético" que no han posibilitado que ZeC "evolucionara hacia una herramienta en la que Podemos se sintiera cómoda", ha insistido.

Y muestra de ello ha asegurado que es el "resultado de las primarias de ZeC", donde en los nueve primeros puestos, seis son de IU, una representatividad "desproporcionada", no acorde con la estrategia de Podemos en Aragón, pero tampoco en Navarra, Murcia, Castilla y León, Asturias, "ni más de la mitad de las comunidades autónomas en las que no hay acuerdo con IU" y "no pasa nada".

Escartín también ha lamentado que la última propuesta de ZeC para llegar a esa confluencia era integrar a Podemos en los puestos 4 y 7 de la lista municipal y, "aunque esto no va de puestos", "antes de que comenzara el acto de Pablo Iglesias" este martes en Zaragoza ya se rechazó y el propio Iglesias "también le dijo que no" a Santisteve.

Nueve de cada diez aragoneses podrán votar a la coalición Podemos-Equo el 26M, que seguramente estará "en el cien por cien de las comarcas", según Escartín, quien cree que este "desacuerdo" con ZeC, pese a las peticiones de unidad que ayer reclamaron los presentes en el acto de Iglesias en Zaragoza, "no pesara en los acuerdos poselectorales".