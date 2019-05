Azcón atrapa a Lapetra en una foto electoral

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Lo publicarán??? Vaya, vaya... Que el señorito Azcón presente este plan cuando hace 16 año, junto a sus amiguitos del PAR, TUMBARON el proyecto de CHA que era más ambicioso y además le salía gratis a la ciudad. Para, después de tunbarlo proponer (el mismo Azcón de ahora) que la Romareda se fuera a San José (la hemeroteca no miente)... Con lo de San José algunos se forraron (verdad señor Azcón?) y ahora vuelven a lo mismo. Dinero público para contentar a las grandes constructoras. Me quedo con el plan de remodelacion que presentó CHA la semana pasada, más ambicioso y sin coste para la ciudad. Vergonzoso lo del sr. Lapetra haciéndose la foto con el cartelon electoral del PP, pero claro no nos descubre nada nuevo. Lo lógico es que las declaraciones del presidente del Real Zaragoza se hubieran producido tapando el cartelón del PP y poniendo el del Real Zaragoza. Pero como son tan amiguetes y además del PP, pues se aprovechan. Indignante Azcón y Lapetra.