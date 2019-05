Carmena pierde la alcaldía y el PP mantiene la Comunidad

Manuela Carmena pierde la Alcaldía de Madrid, con el 98,11% de los votos escrutados. La política de Mas Madrid admitió que dejará de ser la primera edil de la capital, pese a haber ganado los comicios. «Yo no culpo a nadie», dijo al ser preguntada por la candidatura de Sánchez Mato en Podemos. «Puede ser que haya tenido incidencia pero lo último que se me ocurre es culpar a Madrid en Pie», dijo. «Yo me quedo como alcaldesa en funciones y, cuando se elija al nuevo alcalde, será cuando yo presente mi renuncia», dijo Carmena.

Además, a preguntas de los periodistas, aseguró que no se plantea buscar un pacto con Ciudadanos.

Respecto al momento en el que hará efectiva su renuncia, pues no se quedará al frente de la oposición, dijo que habrá que ver el momento adecuado pero que seguirá «en funciones hasta que se constituya el nuevo Ayuntamiento y se elija al nuevo alcalde». Carmena agradeció el apoyo de su equipo y el de los más de los 500.000 madrileños que han apoyado su candidatura y defendió que Madrid seguirá siendo «una gran ciudad progresista, abierta» y también «solidaria», «creativa» y «solidaria».

Además, tras ganar las elecciones, consideró que el resultado de las elecciones municipales no se debe a la implantación de Madrid Central, una medida valorada por los madrileños, sino a cuestiones a su juicio de política general.

En el Consistorio, Mas Madrid ganaría con 19 diputados (-1 con respecto a 2015), seguido PP (15, -6), Ciudadanos (11, +4), PSOE (8,-1), Vox (4). De este modo, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, podría gobernar en la ciudad con el apoyo de Ciudadanos y Vox, ya que hasta el momento tienen un escaño más que la suma de Más Madrid y PSOE.

En la Comunidad, con el 81,85%, el PSOE de Ángel Gabilondo obtiene 38 parlamentarios (+1), por 30 el PP (-18), 26 Ciudadanos (+9), 20 Mas Madrid, 11 Vox y 7 Podemos. La participación en estas elecciones autonómicas ha sido del 65,29% y la abstención del 34,71.

El líder del PP, Pablo Casado, festejó anoche con los candidatos de la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los resultados de este 26M ante varias decenas de simpatizantes que se encontraban congregados ante el número 13 de la calle Génova.