Quién es o no es español, según Rivera

He escrito dos post que contienen alguna errata. Los corrijo y los vuelvo a poner. Bueno pues ya tenemos a esta gente otra vez repartiendo carnets: de españolidad, de no españolidad, de terrorismo, de lo que sea. Para mí, Rivera y sus secundarios no son sino una cuadra de actores seleccionados por los poderes económicos, que van jugando sus bazas. No es un partido que pueda negociar con los poderes económicos, que tenga sus infiltrados, no, es un partido marioneta, es una creación. Pretenden llegar al sentimiento de la gente, mientras otros se llevan las ganancias. Es curioso que Rivera y su chico de antena 3 en Aragón hayan fichado al ex consejero con Luisa Fernanda Rudi, que por no ser como los catalanes que sí acudireron, no acudió al FLA y hoy nos cuesta en intereses 600 millones de euros. Ya vamos llegando, ya, a lo que significa la españolidad en Aragón, y lo que venden. La españolidad es estar contra los catalanes, aunque nos cueste un ojo de la cara, siempre que les sirva para hacer negocio con el presupuesto y la deuda de Aragón. Yo creo que Aragón es mucho más que eso, creo que España también, creo que somos un país diverso, con una historia tremenda, dura, que tiene de todo, que puede conjugarse para convivir, pero que quien lo impide, muchas veces, es esa visión patrimonialista del país. Cuando dicen España no se refieren a algo compartido sino a su concepto patrimonialista, la patria para engordar su patrimonio, y el resto son enemigos a los que ir estigmatizando. Pueden intervenir en ella, por derecho divino, porque aquí no ha existido nunca un sentido de la cosa pública como algo de todos. La República es la antítesis de su españolidad, y la vencieron en su golpe de tres años con sus aliados fascistas y nazis bombardeando las ciudades.Tras aquello, lo que significó y lo que sigue quedando que es mucho, pueden seguir atacando a los demás, y tachar a los que no comparten su visión totalitaria y simplista, como enemigos de la Patria.