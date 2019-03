"Debemos eliminar todos los estereotipos"

–¿Cómo se debe educar en igualdad?

– SESCÚN: Desde pequeñas a las niñas nos ponen a jugar con muñecos, y a los chicos, con coches. También las películas que vemos cuandos somos pequeños van en esta línea, donde siempre hay una mujer que es salvada por un príncipe. Para educar en la igualdad debemos eliminar todos estos estereotipos y dejar a un niño jugar con muñecas, con una pelota o con lo que quiera, para no seguir reproduciendo estos roles de género ya desde la infancia.

– ENOC: A las niñas les suele gustar el rosa y jugar con muñecas, pero no solo es por lo que la familia hace sino también por todo el entorno que les rodea. Por mucho que en la familia se eduque en que todos los colores son igual de bonitos, si el color preferido de todas sus amigas es el rosa, a ella también le va a gustar lo mismo. Es complicado lograr cambios solo desde la familia si el entorno no acompaña.

–¿Qué papel desempeñan los centros educativos?



– ASIER: En los centros hay que apostar por la coeducación. Independientemente de que las personas sean hombres o mujeres, hay que educarlos a todos de la misma manera, intentar que todos sean iguales y tener la igualdad como base de la educación, porque la educación es lo que construye sociedades.

– JAEL: También es muy importante cómo se expresan los profesores a la hora de dar clase, porque al igual que la desigualdad se transmite mediante pequeños comentarios de forma implícita, hay también muchos prejuicios que transmiten esta desigualdad. En ese sentido, es muy importante que los profesores reciban formación sobre este tema.

– GLORIA: A mí me gustaría mencionar la falta de referentes femeninos en la educación. A lo largo de nuestra vida académica, hay un vacío de figuras femeninas tanto en asignaturas como la Historia, la Lengua o las Ciencias. Al no presentarnos estas figuras, nosotras tenemos una falta de estos modelos a los que imitar o seguir.