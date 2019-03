"El feminismo ha cambiado a lo largo de los años"

– ¿Cómo veis el feminismo actual?

– SAM: La definición de feminismo es buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, pero el feminismo ha ido cambiando a lo largo de los años. Hoy en día creo que el feminismo ha derivado en algo que no es y que el feminismo de ahora busca la supremacía de las mujeres sobre los hombres, tener más beneficios. Los hombres, al igual que las mujeres, también son violados y maltratados pero no se le da tanta importancia.

– SESCÚN: Estoy completamente en desacuerdo con Sam, creo que el feminismo promueve la desigualdad entre hombres y mujeres. Obviamente también hay hombres que son maltratados o violados, al igual que las mujeres, por eso los hombres y las mujeres tienen las mismas leyes en cualquier de estos casos. Si un caso así llega a los juzgados, hombres y mujeres tienen los mismos derechos.

– JAEL: Yo creo que el feminismo sí que es verdad que busca la igualdad pero no hay que llevarlo al extremo, es decir, lo que hemos estado hablando durante todo el debate. Hasta ahora el hombre siempre ha estado por encima de la mujer. Yo no defiendo a la mujer por encima del hombre sino que los dos sean iguales, eso es lo que creo que debe ser el feminismo pero, como dice Sam, sí que últimamente se le está dando este otro enfoque que no es el que se le debe dar o no es el que se le quiere dar.

– ASIER: Creo que todo esto es fruto del desconocimiento. Si el movimiento feminista te lo venden por las redes sociales o con bulos que son lo que no es, es ahí donde está degenerando, porque la gente también lo comprende como lo que no es y se llega a una conclusión equívoca sobre lo que busca ese feminismo y sobre lo que quiere conseguir.

– ENOC: Sobre lo que decía Sam de que a las violaciones de los hombres se les da menos importancia que a las de las mujeres, es porque la cantidad de violaciones de mujeres que se cometen es muchísimo mayor que las violaciones de los hombres, por lo tanto es normal que se les dé más importancia.

– ¿Se necesita más inclusión de los hombres en el feminismo?

– SAM: Si el feminismo busca la igualdad, obviamente los hombres también tienen que apoyarlo.

– SESCÚN: El feminismo es una lucha de las mujeres pero no se puede conseguir sin la ayuda de los hombres. Si los hombres no son conscientes de lo que se está haciendo mal, no se puede avanzar, porque va a seguir habiendo esa supremacía del hombre sobre la mujer.

– JAEL: El feminismo hoy en día está presente en la sociedad y busca la igualdad, por tanto tiene que incluir al hombre. Por ejemplo, en la manifestación del año pasado del 8M no solo podían ir mujeres sino también hombres. Si realmente lo que se busca es la igualdad, ambos deben estar implicados y desgraciadamente no lo están por igual.

– ASIER: Yo creo que el hombre tiene que estar presente pero no en primer plano, tiene que estar en segundo plano, que no lleve la voz cantante, porque al final el hombre no sufre en sus propias carnes el machismo, lo sufren las mujeres.

– ENOC: Los hombre tienen que participar reconociendo los privilegios que tenemos y abandonarlos para poder lograr el ideal de igualdad del que estamos hablando.