'Dale a Rewind', el proyecto de unos estudiantes para 'deshacer' el acoso en redes sociales

“Stop burlas. Dale a Rewind” es una nueva apuesta por la convivencia del IES Valdespartera de Zaragoza, que esta vez va más allá de las aulas para actuar allí donde el alumnado está más desprotegido. La campaña pretende hacer viral un emoticono útil a la hora de censurar comentarios o imágenes irrespetuosas en las redes sociales.

Todo comenzó en los observatorios de convivencia de primer ciclo. “El alumnado confiesa que las burlas y los comentarios de desprecio, de alguna manera hirientes o irrespetuosos, están a la orden del día”, refiere Cristina Muñoz, coordinadora del equipo de Convivencia del IES Valdespartera, formado por profesores y alumnos.

En este sentido, señala que se han tomado diversas medidas de sensibilización y actuaciones encaminadas a disipar estas conductas. La red de ayuda entre iguales ha puesto freno a las burlas y bromas hirientes en las aulas de Valdespartera, pero nos encontramos “que estas habían cambiado de escenario y seguían muy vivas en los grupos de WhatsApp, Tik Tok y otras redes sociales que utilizan los jóvenes”.

Red de ayuda entre iguales del alumnado de 1º de ESO del IES Valdespartera de Zaragoza.

“Muchas veces son simples bromas de mal gusto, pero hacen daño y molestan a compañeros”, explica Natalia, miembro de la red de ayuda entre iguales de 1º de ESO. Su compañera, Emma, añade que “todos vemos estos comentarios y sabemos que no son aceptables, pero por no iniciar un conflicto normalmente no se hace nada; y es una pena porque somos muchos más los que respetamos a los compañeros que los que no lo hacen, pero estos últimos se salen con la suya”.

Una oportunidad para recapacitar

Este punto de partida abrió el debate y la búsqueda de una solución, que llegó de la mano de “Rewind”, un emoticono sencillo, accesible y comprensible, que registró un consenso pleno entre los miembros de la red de convivencia. Tal y como apunta Yara, “es una forma clara de decirle a alguien que se está pasando y que pare”.

Lejos de ser una sanción, Izarbe considera que “significa una oportunidad para recapacitar y volver a pensar si lo que se ha dicho es apropiado”. Además, “como está en el móvil, todos lo podemos usar fácilmente", añade David.

Una vez conseguido el icono, “necesitamos darlo a conocer para que todos lo entiendan”, dice Lucía. Junto a sus compañeros ayudantes de 1º y 2º de ESO, estos alumnos han explicado la iniciativa en sus respectivas clases y han colocado carteles en diversos puntos del centro bajo el lema: “Stop burlas. Dale a Rewind”.

Red de ayuda entre iguales del alumnado de 2º de ESO del IES Valdespartera de Zaragoza.

La propuesta llega también a las aulas de 3º y 4º de ESO y Bachillerato y por eso ahora, “el reto es hacerlo viral”, señalan Marcos y Sabina, para que, como dice Javier, “nos podamos apoyar entre nosotros en cualquier ocasión”.

Los ayudantes de 2º, entre los que se cuenta Loreto, coinciden con sus compañeros de 1º en que Rewind “nos ayudará a reprobar el insulto y la descalificación”. José Tomás, por su parte, dice que lo va a usar mucho “porque lamentablemente se dan bastantes ocasiones para hacerlo”. Ellos no lo dudan y saben que el mensaje ha calado. Así que “ya sabes, contra las burlas, actúa: Dale a Rewind”.