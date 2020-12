Aragón demanda personal para cubrir más de 100 puestos de trabajo

Sanitarios, técnico de RRHH, caldereros, prensistas, operarios de mantenimiento, profesional en Trade Marketing, ingenieros, informáticos, maître de hotel, pescaderos, cajeros, reponedores y expertos en compras, son las ofertas de empleo en Aragón que seleccionamos esta semana para ti.

Almacén, compras y logística



Senior Buyer M/F para Zaragoza

Publicado: 16/12/2020 – 14:06

– Salario 50.000€ – 70.000€ Bruto/año

Reporting to the Director of the structure, your missions are :

-Identify with the Management and the sales team the development axes in terms of International Sourcing,

-Define and implement a strategy for monitoring business opportunities,

-Develop close relationships with suppliers and ensure a prescribing role within import sales networks,

-Negotiate contractual conditions and supervise the logistics component,

-Competitive intelligence and regular reporting of your activities.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Senior Buyer M/F en Zaragoza.



Carretillero/a. para Zaragoza

Faster, empresa de RRHH, seleccionan para importante empresa del sector de fabricación industrial ubicada en Malpica, un/a carretillero/a a jornada completa para desempeñar las funciones de clasificación, carga y descarga, ubicación de mercancía ubicada en los palets de producto terminado dentro de la fabrica, para su proceso de logística posterior.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a. en Zaragoza.

Autónomos

Veterinario para Zaragoza

Requisitos:



–Graduado en veterinaria.

-Experiencia mínima de 2 años.

-Conocimiento de las terapias de vacunación y profilaxis.

-Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Veterinario en Zaragoza.

Comercios y dependientes



Profesional Pescadería (CASPE )

Se buscan a los mejores profesionales de pescadería, expertos en corte y fileteado de toda variedad de pescados y mariscos y que realicen una excelente acogida, atención y venta al cliente.

Nos encantará que apliques a la oferta si tienes un año de experiencia en la sección de Pescadería y un buen dominio en la manipulación de los alimentos. Además, si disfrutas atendiendo a los clientes y te gusta trabajar en equipo, ¡esta es tu oportunidad!

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Profesional Pescaderia (CASPE ).



Cajas y Reposición ( CASPE)

¡Buscamos los mejores profesionales para cajas y reposición! Personas sonrientes y orientación al detalle que realicen una excelente acogida, atención e información al cliente.

Queremos que mantengas llenos, limpios y ordenados los lineales de tu sección, solventes de manera efectiva y cordial cualquier duda que tengan nuestros clientes y realices el cobro de los productos con rapidez y cuidado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cajas y Reposición ( CASPE).

Hostelería

Maître d’Hotel – F&B Manager para Andorra

El candidato se responsabilizará de garantizar el cumplimiento de las siguientes funciones:

-Supervisar las operaciones diarias del departamento de restauración.

-Control y análisis para la optimización de los niveles de calidad de los productos y servicios, el control de costes operacionales y la satisfacción de los clientes.

-Gestionar todos los aspectos relacionados con los proveedores y controles sanitarios e higiénicos marcados por la compañía.

-Coordinar y supervisar la preparación, presentación y servicio de los productos en los distintos puntos de A&B del Hotel para asegurar la más alta calidad.

-Gestionar al personal del departamento de restauración. Seleccionar, formar y desarrollar al equipo.

-Coordinar con el resto de los departamentos para las diferentes acciones / promociones que se desarrollan en el departamento de restauración.

-Compilación de nuevos menús y listas de bebidas juntamente con el jefe de cocina.

-Ser la mano derecha del Director del Hotel en todos los temas referentes a restauración.

-Atender a los clientes en todas sus necesidades relacionadas con restauración.

-Atender y contribuir a las reuniones semanales del departamento.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Maître d’Hotel – F&B Manager en Andorra.





Informáticos, ingenieros y técnicos

Programador Kuka para Zaragoza

Las principales responsabilidades que tendrá la personas que se incorpore a la posición serán:

-Puesta en marcha de equipos e instalaciones.

Elaboración de estudios de diseño e integración.

-Planificación, organización, supervisión de trabajos relacionados con automatización.

-Realización de proyectos de automatización y robótica, incluidos dentro de la automatización de líneas industriales.

-Trabajos de programación y puesta en marcha de PLC.

-Trabajos de programación y puesta en marcha de Robots (especialmente robots KUKA).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador Kuka en Zaragoza.

Software Project Manager (h,m,d) para Zaragoza

El perfil seleccionado para el puesto de Software Project Manager (h,m) tendrá como objetivo:

-Liderar y coordinar equipos de trabajo.

-Tomar decisiones y gestionar los recursos para alcanzar los objetivos marcados.

-Presentar y defender las propuestas técnicas con el cliente.

-Acompañar al cliente durante las todas fases de desarrollo del proyecto.

-Garantizar tiempos y eficiencia de los equipos de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Software Project Manager (h,m,d) en Zaragoza.



IoT/Frontend Developer (h/m) para Zaragoza

Publicado: 10/12/2020 – 12:06

El perfil seleccionado para el puesto IoT/Frontend Developer (h/m) tendrá como objetivo:

-Extraer los datos de los dispositivos IoT.

-Visualización de datos.

-Creación del workflow desde los datos obtenido hasta la muestra de los mismos.

-Colaborar con el equipo de i+d.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de IoT/Frontend Developer (h/m) en Zaragoza.



Desarrollador/a de Microcontroladores (h/m) para Zaragoza

El perfil seleccionado para el puesto Desarrollador/a de Microcontroladores (h/m) tendrá como objetivo:

-Análisis de requisitos SW.

-Desarrollo y mantenimiento de microcontroladores.

-Revisión de código.

-Elaboración de documentación técnica.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Desarrollador/a de Microcontroladores (h/m) en Zaragoza.



Técnico/a Microinformática para Zaragoza

– Contrato indefinido.

Seleccionamos un Técnico/a microinformático, con al menos 2 años de experiencia en manejo de herramientas ofimáticas, gestión de incidencias, gestión de inventarios y migración de datos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Microinformática en Zaragoza.



Ingeniero/a oficina técnica. para Zaragoza

Faster empresa de RRHH, precisa incorporar para importante empresa del sector siderometalúrgico ubicada en Zaragoza, un/a ingeniero/a para oficina técnica, para desempeñar, entre otras, las siguientes funciones:

– Programación de Diseño en 3D con Autodesk Inventor.

– Preparación de planos para fabricación.

– Nuevos desarrollos de productos.

– Investigación de materiales aplicada a los productos fabricados.

– Asistencia a fabricación en diseño y métodos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a oficina técnica. en Zaragoza.

Marketing y publicidad

Trade marketing con gestión equipo punto de venta para Andorra

– Salario 35.000€ – 45.000€ Bruto/año

Reportando a la dirección de marketing el candidato/a será el responsable de:

– Desarrollar planes adhoc para los principales clientes del canal moderno.

– Gestión de un equipo de embajadores del punto de venta.

– Adaptar las estrategias de trade del grupo para su zona de influencia.

– Comunicación permanente con marketing y ventas.

– Análisis del retorno de las acciones planteadas y ejecutadas.

– Reporte permanente a dirección.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Trade marketing con gestíon equipo punto de venta en Andorra.

Otras profesiones y oficios

OPERARIO/A MANTENIMIENTO para Monzón

– Jornada completa.

Seleccionamos un/a operario/a de mantenimiento, para una empresa del sector agroalimentario ubicada en Ejea De Los Caballeros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A MANTENIMIENTO en Monzón.



Prensista para Zaragoza

– 2 vacantes.



Faster Empleo ETT precisa incorporar para importante empresa cliente, ubicada en Zaragoza, un/a prensista con al menos 2 años de experiencia en el sector metalúrgico, como operario de linea y/o producción en cadena.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Prensista en Zaragoza.



Calderero/a. para Zaragoza

– 3 vacantes.

Faster empleo ETT, empresa de Recursos Humanos, precisa incorporar para importante empresa del sector metalúrgico, un/a calderero/a. Las principales funciones a desempeñar son:

– Montaje de piezas y componentes (motor, techos, piezas etc).

– Interpretación de planos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Calderero/a. en Zaragoza.

Recursos Humanos

Técnico RRHH en Central Zaragoza

Publicado: 15/12/2020 – 14:18

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Funciones:

Gestión de nómina, confección contratos laborales, manejo programa de nóminas, manejo herramientas informáticas (Word, Excel, etc.) a nivel usuario, manejo Siltra, Contrat@, Delt@ y Sistema Red Seguridad Social.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico RRHH en Central Zaragoza.

Sanitarios

Médico en Vitalia Home SL Centro Expo para Zaragoza

Funciones:

Valoración iniciales y seguimientos, Revisión de tratamientos, Reuniones de equipo interdisciplinar, Gestión documental, Comunicación con familias, Elaboración de informes médicos

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médico en Vitalia Home SL Centro Expo en Zaragoza.



Auxiliar de enfermería en Vitalia Sierra de Guara para Chimillas

Requisitos:

-Capacidad de planificación y organización.

-Capacidad de trabajo en equipo.

-Responsabilidad.

-Habilidades sociales para resolución de conflictos.

-Disponibilidad inmediata .

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de enfermería en Vitalia Sierra de Guara en Chimillas.



Diplomatura/grado en enfermería para Teruel

– 2 vacantes.

Tareas propias de enfermería: reparto de medicación, curas, toma de constantes, analiticas, TAO, realización de valoraciones de enfermería, contacto directo con médicos de cabecera y farmacia.

Disponibilidad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Diplomatura/grado en enfermería en Teruel.

