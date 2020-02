10 películas y series sobre epidemias causadas por virus

Emergencias de salud pública como la del coronavirus parecen un buen punto de partida para ficciones tensas y siniestras, y no son pocas las películas y series que parten de infecciones de toda clase para poner los pelos de punta. Son menos, eso sí, las que plantean escenarios más o menos realistas, y menos todavía las que suceden durante el brote, donde nos encontramos ahora, en lugar de después. Aquí reunimos algunos de esos raros títulos, incluyendo uno de no ficción que resulta harto instructivo.

'Pánico en las calles' (1950)

Un año antes de 'Un tranvía llamado deseo', Elia Kazan ya filmaba un drama intenso en Nueva Orleans. Más distinto imposible: aquí la cosa no iba de locura, amor y pérdida, sino de cazar en 48 horas a un criminal que portaba una enfermedad mortal. Richard Widmark rebajaba (sin eliminar del todo) sus tics más psicóticos para encarnar a un oficial de salud obstinado y empeñado en que la ciudad no caiga víctima de una plaga de neumonía.

'La amenaza de Andrómeda' (1971)

¿Se puede crear máxima tensión sin apenas acción, solo observando procesos en un laboratorio de vanguardia? Se puede, como demostró Robert Wise ('Ultimátum a la Tierra', 'La casa encantada') en esta adaptación del primer 'best-seller' de Michael Crichton, futuro autor de 'Parque Jurásico'. Los científicos reunidos en la citada instalación secreta trataban de descubrir qué se había cargado a casi todo un pueblo de Nuevo México y cómo se podía detener el contagio. En el 2008 tuvo una versión en formato miniserie, producida por Ridley y Tony Scott, bastante inferior.

'Estallido' (1995)

Basado muy libremente en 'Zona caliente', ensayo de Richard Preston del que se ha hecho miniserie muy seria (léase sobre ella más abajo), este 'exploit' del drama del ébola sigue los esfuerzos de un experto en enfermedades contagiosas (Dustin Hoffman) y su exmujer, investigadora del CDC (Rene Russo), para detener los efectos de un virus fatal sobre la población del norte de California. El director Wolfgang Petersen no buscaba en realidad la verosimilitud, sino algo quizá mejor: el entretenimiento puro. De ahí que en la película podamos ver a Hoffman saltando de un helicóptero a un buque de carga coreano.

'Zona peligrosa' (1996-1997)

Parece esfumada de la historia de la televisión, pero algunos recordamos con cariño esta especie de 'Expediente X' sobre amenazas biológicas. En la creación de Coleman Luck (guionista de 'El Ecualizador'), un equipo federal luchaba por salvar a la humanidad, semana tras semana, de un puñado de virus letales, muchos de ellos creados por la apocalíptica organización El Amanecer. Jeffrey Dean Morgan (después Negan en 'The walking dead') hacía de virólogo, Tamlyn Tomita de genetista molecular y Michael Harris del jefe de ambos y eventual protagonista de la función. Estrenada en UPN en septiembre de 1996, aquí se pudo ver en La 2 cuatro años después.

'Infectados (Carriers)' (2009)

Más realista y creíble que la mayoría de terrores víricos, el debut largo de los hermanos Pastor seguía a cuatro amigos (entre ellos, Chris Pine, recién propulsado por 'Star Trek') a la fuga desesperada por carretera de una enfermedad contagiosa que ha eliminado a casi toda la población. Por el camino descubrirán, como si estuvieran dentro de algún relato de Stephen King, que el peor enemigo son ellos mismos. El mismo King reivindicó la película desde las páginas de 'Entertainment Weekly': "¿Es una gran película? No. Pero es una buena película".

'Contagio' (2011)

La película de Steven Soderbergh se ha hecho viral (ahora mismo es de las más alquiladas en iTunes en Estados Unidos) a causa del brote de nuevo coronavirus. ¿El público busca información o quiere regodearse en la miseria? Ambas cosas son posibles con este minucioso 'thriller', menos ciencia ficción que drama realista sobre una catástrofe ficcional pero posible. Incluso reconocible: el virus ficticio MEV-1 también proviene del murciélago y tiene un huésped intermediario, en este caso el cerdo; y ahora mismo debe haber muchos periodistas ejerciendo la labor desinformadora del 'vlogger' encarnado por Jude Law.

'Cordon' (2014-2016)

De vocación más realista, aunque poco plausible en casi todo momento, era la belga 'Cordon', en la que una especie de variante de la gripe aviar se abría paso en Amberes y las autoridades se veían obligadas a sellar una parte del centro de la ciudad. La serie nos recordaba cómo una situación así puede sacar lo mejor y peor de todos, etcétera, pero costaba dar con algo parecido a un comportamiento humano reconocible. Sea como sea, se dejaba ver, sobre todo por la dirección de Tim Mielants, quien pasó después a encargarse de la tercera temporada de 'Peaky blinders'. En el 2016 llegó su versión estadounidense, 'Containment', con base en Atlanta, como en el principio 'The walking dead'.

'Fortitude' (2015-2018)

Collage de 'Twin Peaks', 'Broadchurch' y el 'noir' nórdico de comienzos de la década pasada (incluso sale Sofie Gråbøl, de la fundacional 'Forbrydelsen'), esta serie británica se sitúa en una pequeña comunidad del círculo polar ártico donde, por supuesto, todo el mundo guarda secretos y parece conectado de algún modo con un terrible asesinato. Pero, ojo, en realidad todavía no habíamos visto esta serie: aquí los desastres humanos parecen estar ligados a un virus prehistórico congelado en un cementerio de mamuts. Considerablemente chalada, así es.

'The hot zone' (2019)

El virus del ébola hizo su primera aparición en territorio estadounidense en 1989, en un laboratorio científico a las afueras de Washington DC. Lo encontró y, por suerte, contuvo, un grupo de científicos y soldados que lideraba la teniente coronel Nancy Jaax, como explicó Richard Preston en un exitoso ensayo, 'Zona caliente', aquí convertido en drama vírico de inusitada precisión factual. La gran Julianna Margulies era Jaax, mientras que Topher Grace se ganaba antipatías como virólogo que discrepa con la jefa. Como está producida por National Geographic, seguramente se pueda recuperar con la llegada a España de Disney+, el 24 de marzo.

'Pandemic: How to prevent an outbreak' (2020)

El pasado 22 de enero, exactamente el día en que el Gobierno chino declaró la cuarentena en Wuhan y dos ciudades cercanas, Netflix sorprendió a propios y extraños estrenando esta serie documental sobre pandemias. 'Pandemic' no es, sea como sea, 'exploitation' hecha en tiempo récord, sino un proyecto serio (de la compañía Zero Point Zero, a la que debemos 'Anthony Bourdain: Parts unknown') sobre pandemias antiguas, presentes y quizá futuras, y la gente que lucha por combatirlas a contrarreloj, o por dar con la ansiada vacuna universal contra la gripe.