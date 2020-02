'1917' arrasa en los Bafta y gana fuerza cara a los Oscar

'1917' se llevó este domingo el Bafta a la mejor película en la 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión. El filme sobre la primera guerra mundial, dirigido por Sam Mendes, se impuso a 'Joker', 'Parásitos', 'Erase una vez en... Hollywood' y 'El irlandés' en la categoría más codiciada de la noche. Asimismo su realizador, el británico Sam Medes, ganó el Bafta al mejor director. Mendes ganó anteriormente el Globo de Oro al director, mientras que su cinta obtuvo entonces el premio al mejor drama. Filme y cineasta ganan impulso cara a los Oscar, que se entregarán en Los Ángeles la madrugada del lunes 10 de febrero. '1917' sumó en total siete premios Bafta, al hacerse también con los galardones a filme británico, sonido, fotografía, diseño de producción y efectos visuales.

Joaquin Phoenix se alzó con el Bafta a mejor actor por su interpretación en 'Joker', mientras que Renée Zellweger conquistó el premio a mejor actriz por su papel en 'Judy'. Brad Pitt y Laura Dern ganaron los premios a mejor actor secundario y mejor actriz secundaria por 'Érase una vez en... Hollywood' e 'Historia de un matrimonio', respectivamente.

La cinta surcoreana 'Parásitos', de Bong Joon Ho, se impuso a 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, en el Bafta a mejor película de habla no inglesa. 'Parásitos' llevó la máscara dorada de la Academia Británica de Cine y Televisión ante 'Dolor y gloria'; 'The Farewell', de Lulu Wang; 'For Sama', de Waad al-Kateab, y 'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma. 'Parásitos' también cosechó el premio al guion original.

Es la tercera vez que 'Parásitos' se impone a 'Dolor y gloria'. Ya sucedió en Cannes, donde conquistó la Palma de Oro, y en los Globos de Oro, donde se llevó el premio a la película extranjera.

Ambas películas volverán a medirse en los Oscar por la estatuilla al mejor filme internacional.

La película 'Klaus', del animador y guionista español Sergio Pablos, ganó el Bafta a mejor película de animación. La cinta estrenada en la plataforma Netflix se impuso a títulos de mucho peso: 'Frozen 2', 'Toy Story 4' y 'A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon' ('La oveja Shaun. La película: Granjaguedón').

'Klaus' se basa en la leyenda de Papá Noel para contar la historia de Jesper, un cartero que se marcha al ártico para abrir una oficina de correos. Hace poco más de una semana el filme triunfó a lo grande en los premios Annie, conocidos coloquialmente como 'los Óscar de la animación', al llevarse siete galardones, incluido el reconocimiento a la mejor película.

El filme de Pablos, con una larga experiencia en animación en Disney y uno de los creadores de la saga de Gru, competirá por el Óscar a la mejor película de animación frente a 'Cómo entrenar a tu dragón 3', '¿Dónde está mi cuerpo?', 'Mr. Link: El origen perdido' y 'Toy Story 4'.