25 músicos se suman a la lucha contra el alzheimer a través de una subasta benéfica

Hard Rock® Cafe Madrid presenta HARD ROCK MEMORY SERIES, una subasta benéfica de 25 guitarras customizadas por grandes músicos y bandas nacionales e internacionales y cuya recaudación íntegra será donada para la investigación en Alzheimer que desarrolla la Fundación Reina Sofía y la Fundación CIEN (Fundación Centro de Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas), cuya sede se encuentra en el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía. Los artistas participantes han personalizado un instrumento usando diferentes técnicas artísticas y en su parte trasera han escrito un mensaje muy especial: un recuerdo que no querrían olvidar nunca. Los interesados en colaborar en el proyecto y en adquirir estas piezas únicas pueden realizar su puja del 12 al 24 de noviembre en todocoleccion.net, plataforma que también presta su colaboración.

HARD ROCK MEMORY SERIES, iniciativa enmarcada dentro del 25 aniversario de Hard Rock Cafe Madrid, tiene como objetivo ayudar a concienciar a la sociedad sobre la enfermedad de Alzheimer, difundir las actividades desarrolladas por el Proyecto Alzheimer de la Fundación Reina Sofía y recaudar fondos para su centro de investigación, para así seguir impulsando sus programas de ayuda que dan respuesta a las necesidades de las personas que padecen esta enfermedad.

Los 25 artistas y grupos que han hecho realidad HARD ROCK MEMORY SERIES son: Amaral, Carlos Jean, Carlos Tarque, Cliff Cooper (guitarrista y presidente de Orange), Dani Martín, Danny Gómez (A Night at the Opera, el mejor homenaje a QUEEN, tal y como avala Brian May), David Otero, El Amir (guitarrista Hanz Zimmer), Estopa, Hombres G, Ketama, La Oreja de Van Gogh, La Unión, Los Secretos, Mägo de Oz, Malú, Manolo García, Marea, Nacho Cano, Rayden, Rudy Sarzo (bajista de Ozzy Osborne, Whitesnake, DIO…), Rulo y la Contrabanda, Sôber, Alejo Stivel y Tim Stewart (guitarrista de Lady Gaga y Rihanna).

Todos ellos han tenido total libertad para customizar las guitarras y se pusieron manos a la obra usando la pintura, el collage, el dibujo, el grafiti… De esta forma, Amaral nos invita a viajar con una guitarra que tiene estampado un mapamundi, Marea ha optado por el dibujo y en su instrumento aparece una caricatura de sus cinco miembros, David Otero ha esculpido en braille uno de sus temas más personales, Baile, que interpreta con Rozalén, Sôber rinde homenaje con su pieza a Alberto Madrid, antiguo componente de la banda, y Rayden ha escrito pequeños fragmentos de sus canciones más representativos.

La subasta HARD ROCK MEMORY SERIES estará abierta desde hoy y hasta el 24 de noviembre en todocoleccion.net. Además, para animar la cuenta atrás hasta el 24 de noviembre, las guitarras serán expuestas en Hard Rock Cafe Madrid, y Mägo de Oz, uno de los participantes, ofrecerá un showcase gratuito el próximo 19 de noviembre a las 20:00 horas en la sala principal del restaurante. La entrada será libre hasta completar aforo.

El Proyecto Alzheimer es la principal iniciativa de la Fundación Reina Sofía y se desarrolla en el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía de Madrid, inaugurado en 2007. El Centro constituye un complejo asistencial en el que se aborda la enfermedad de Alzheimer desde la investigación, la formación y el servicio asistencial al paciente. La Fundación CIEN es la encargada de gestionar la Unidad de Investigación del Centro Alzheimer, cuya principal iniciativa de investigación es el Proyecto Vallecas, centrado en la detención precoz de la enfermedad de Alzheimer, financiado por la Fundación Reina Sofía, y en el que participan más de 1.200 voluntarios.

Para Mª Ángeles Pérez, gerente de la Fundación CIEN, este proyecto es “una extraordinaria iniciativa para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del trabajo que cada día se desarrolla en el campo de la investigación en Alzheimer”. Además, ha destacado la fuerte vinculación que exponen numerosos estudios entre la música y los recuerdos, algo que hace aún más especial esta iniciativa.

Hard Rock Cafe Madrid ha dado forma a este proyecto gracias al apoyo de Hard Rock Heals, la fundación que supervisa y activa las acciones filantrópicas de Hard Rock Cafe y que tiene como misión mejorar la vida de las personas a través de la música. A lo largo de su trayectoria ha apoyado múltiples causas sociales, impulsando para ello colaboraciones con artistas de todo el mundo.

HARD ROCK CAFE MADRID: 25 AÑOS DE ROCK´N´ROLL, 25 AÑOS DE RECUERDOS.

Hard Rock Cafe cumple 25 años el próximo 25 de noviembre. Para celebrarlo Hard Rock Cafe Madrid ha organizado para el mes de noviembre varios eventos, entre los que se encuentra la subasta benéfica HARD ROCK MEMORY SERIES, un concierto de Mägo de Oz (19 de noviembre a las 20:00 horas) y una auténtica fiesta de cumpleaños abierta al público para el 25 de noviembre, de la que próximamente se conocerán todos los detalles. Será durante esta cita cuando se hará entrega a la Fundación Reina Sofía de la recaudación de HARD ROCK MEMORY SERIES.

Hard Rock Cafe Madrid se ha convertido en estos 25 años en un lugar de referencia en la capital, un lugar icónico de Madrid por su cuidada y auténtica gastronomía americana, su oferta de planes para toda la familia y su apuesta por la música en directo. En estos 25 años, cargados de recuerdos, destacan también las campañas y eventos solidarios a los que ha dado apoyo y visibilidad.