35 cómics esenciales del 2019, según la crítica

Como cada semestre, los socios de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic) han hecho pública la lista de cómics esenciales, un total de 30 novedades y cinco reediciones que pretenden ser una guía de lectura tanto para lectores y aficionados como para bibliotecas, librerías y otras entidades culturales.

Entre los publicados este primer semestre del 2019, la entidad ha elegido, entre las novedades de artistas internacionales, títulos como Ventiladores Clyde, del canadiense Seth, Sabrina, de Nick Drnaso, En un rayo de sol, de Tillie Walden, o un doblete de Olivier Schrauwen: Guy, retrato de un bebedor, (conRuppert & Mulot) y Vidas paralelas.

Destaca la asociación, una significativa presencia de manga clásico, con obras de, entre otros, Go Nagai o Miyako Maki. También figuran cómics de jóvenes historietistas españoles como Aroha Travé con Carne de cañón, Núria Tamarit con Dos monedas o de Víctor Solana con 'El subsuelo', además de títulos de dibujantes nacionales consolidados, como 'Inframundo', de Pep Brocal, o 'La noche polar', de Marcos Prior.

Entre los votados también hay una propuesta didáctica,'Historia del arte en cómic: El mundo clásico', de Pedro Cifuentes, y el cómic infantil 'Bolívar' de Sean Rubin.

Estas son las 30 novedades esenciales del primer semestre del año, según los socios de la ACDCómic, en orden alfabético: 100% Marvel HC: Los enemigos superiores de Spiderman, de Nick Spencer y Steve Lieber (Panini)Bahía Acuicornio, de Katie ONeill (La Cúpula)Bolívar, de Sean Rubin (ECC)Carne de cañón, de Aroha Travé (La Cúpula)Devilman. The first, de Go Nagai (Panini)Dos monedas, de Núria Tamarit (La Cúpula)El subsuelo, de Víctor Solana (GP Ediciones)En un rayo de sol, de Tillie Walden (La Cúpula) Esos días que desaparecen, de Timothé Le Boucher (Dibbuks)Golden Kamuy, de Satoru Noda (Milky Way Ediciones)Guy, retrato de un bebedor, de Olivier Schrauwen, Ruppert & Mulot (Fulgencio Pimentel) Historia del arte en cómic 1: El mundo clásico, de Pedro Cifuentes (Desperta Ferro)Inframundo, de Pep Brocal (Astiberri)Intisar en el exilio, de Pedro Riera y Sagar Forniés (Astiberri)Irmina, de Barbara Yelin (Astiberri) La cantina de la medianoche 1: Tokyo Stories, de Yaro Abe (Astiberri)La mentira y cómo la contamos, de Tommi Parrish (Astiberri)La noche polar, de Marcos Prior (Astiberri)Laura Dean me ha vuelto a dejar, de Mariko Tamaki y Rosemary Valero-OConnell (La Cúpula)Maldita casa encantada, de Artur Laperla (Sapristi)Mi vida en barco, de Tadao Tsuge (Gallo Nero)Mujeres del zodíaco, de Miyako Maki (Satori Ediciones)Niño prodigio, de Michael Kupperman (Blackie Books)Ocultos, de Laura Pérez (Astiberri)Reiraku, de Inio Asano (Norma)Sabrina, de Nick Drnaso (Salamandra Graphic)La sangre extraña, de Sergi Puyol (Apa Apa)Veneno, de Donny Cates y Ryan Stegman (Panini)Ventiladores Clyde, de Seth (Salamandra Graphic) Vidas paralelas, de Olivier Schrauwen (Fulgencio Pimentel)

La ACDCómic recomienda también 5 reediciones:

Charlie Moon, de Carlos Trillo y Horacio Altuna (Astiberri)Epiléptico, de David B. (Salamandra Graphic)La guerra de Alan, de Emmanuel Guibert (Salamandra Graphic)Isaac el pirata. Edición integral, de Christophe Blain (Norma)Diario de un ingenuo, de Emile Bravo (Dibbuks)

La ACDCómic, que cuenta con 81 socios de toda España, es una asociación sin ánimo de lucro que este año ha presentado la primera edición de sus premios, elegidos por sus miembros, y que han dado ganadores a 'Rey Carbón', del veterano dibujante Max, como Mejor obra de autor español, y a María Medem (autora de 'Cénit'), como Autora emergente.