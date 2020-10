"A Bárcenas le gustó mucho 'B, la película'"

El actor y director de cine Pedro Casablanc ha revelado este jueves que a Luis Bárcenas "le gustó mucho" la cinta 'B, la película', una recreación de las comparecencias del extesorero del PP ante el juez Ruz sobre la supuesta contabilidad opaca de esta formación política.

Casablanc (Marruecos, 1963) ha hecho estas declaraciones a los periodistas en la capital alicantina, donde ha recogido el Premio de Honor de la 17 edición del Festival de Cine de Alicante por su dilatada carrera en el teatro, el cine y la televisión, además de como director . Alicantino de adopción, fue nominado a un Goya a la Mejor Interpretación por su trabajo en 'B, la película', estrenada en septiembre del 2015 y en la que se metió en la piel del extesorero del PP.

EN SU CASA

Bárcenas vio la película, "le gustó mucho y me quiso conocer", ha afirmado Casablanc, quien ha reseñado que estuvo en casa del extesorero del PP, con él y con su mujer, Rosalía, un encuentro que, según el actor, fue "muy curioso e interesante". Casablanc ha relatado que en aquel encuentro le preguntó a Bárcenas por qué a los de su partido "no les gustaba el cine español" y le respondió, según el artista, porque "las películas españolas son siempre sobre la guerra civil".

Ha reconocido que su interpretación de Luis Bárcenas es el papel del que se siente más orgulloso, porque fue un rodaje muy complicado. "Tuvimos que rodar prácticamente escondidos en unos juzgados en muy poco tiempo", ha confesado.También ha detallado que, a pesar de no recibir ninguna subvención, pues nadie "de ningún partido" quería apoyar este proyecto porque "no interesaba cinematográficamente", el filme se logró realizar a través de una campaña de microfinanciación y posteriormente obtuvo muchos premios."Esta película me pone como actor en un lugar que yo hasta el momento no tenía", ha subrayado Casablanc.

A pesar de las dificultades que están atravesando los escenarios, el actor se ha mostrado muy optimista con los nuevos proyectos porque la actual situación derivada de la pandemia de coronavirus ha motivado que los espectadores demanden mucho a las plataformas."Vamos a estar encerrados viendo películas", ha augurado, en referencia a las últimas restricciones del país.

HOMENAJE EN ALICANTE

Casablanc recibió un homenaje el pasado sábado durante la gala inaugural del certamen alicantino, en la que intervino de manera telemática desde Madrid para destacar su vinculación con la provincia de Alicante en general y con la comarca de la Vega Baja, donde tiene una casa, en particular, y dedicar unas palabras al desaparecido Luis de Castro, exdirector del Teatro Principal de Alicante, con quien le unía una profunda amistad.

Este jueves ha reiterado su emoción ante el reconocimiento, así como el orgullo que supone compartirlo con admirados actores y actrices del panorama nacional. También ha agradecido el esfuerzo de la organización y la importancia que este tipo de certámenes tiene para el sector, sobre todo ante la crisis sanitarias del covid-19.