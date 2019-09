"A la mujer no se le enseña la música como una salida profesional"

Ariadna Rubio, turiasonense de 29 años y miembro del dúo musical de TéCanela, es la evidencia de la poca presencia de mujeres en eventos musicales, tanto a nivel de integrante de un grupo como de técnico u organizador ya que desde pequeñas, explica, no se enseña a las más jóvenes que pueden optar por el camino musical como salida profesional dada su masculinización. Ariadna explica su experiencia durante los cuatro años de recorrido que lleva junto a su compañero cántabro, Jano Fernández, a bordo de TéCanela, un dúo cantautor que nació casi por casualidad en Barcelona a través sesiones de micro abierto.

–¿Cómo ha sido la experiencia de estos cuatro años desde el punto de vista de una mujer de trabajar en eventos musicales?

–La gran mayoría de los grandes festivales no alcanzan, ni por asomo, el 50 % de mujeres en sus carteles. Pero no solo a nivel musical sino que tampoco hay presencia femenina trabajando con los grupos como técnicas de sonido, luces, organizadoras de festivales… Entonces es ahí cuando te preguntas qué es lo que pasa con nosotras, por qué no estamos ahí si somos igual de capaces que ellos. Y es que todo esto forma parte de la cultura machista en la que nos encontramos ya que desde pequeñas no tenemos referentes femeninos en los que inspirarnos y no lo vemos como una salida profesional.

–¿Por qué cree que no hay presencia musical femenina en los grandes eventos de música?

–Los grupos compuestos por mujeres o cantautoras solistas existen, sin embargo, hay un momento que alcanzan un techo de cristal y no pueden subir más allá de los pequeños y medianos festivales porque las catalogan como «éstas que siempre hablan de feminismo». Te anclan a un sector concreto en la música y piensan que no puedes dar más de ti o no logras hablar de otras cosas, cuando en verdad somos igual de importantes y capaces que otros grupos masculinos.

– ¿Se ha sentido alguna vez desplazada dentro de su propio grupo durante un evento musical?

–Alguna vez te encuentras con que el técnico pregunta directamente a mi compañero Jano antes que a mí por el mero hecho de ser hombre y tengo que hacerles ver que somos un dueto, que estamos los dos y que también pueden contar conmigo. Sin embargo, por suerte, en mi caso personal tampoco ha habido ninguna situación extrema en la que haya que tenido que llamar la atención a alguien, ni pararle los pies

–¿Siente que tiene que ser más autoexigente para hacer frente a los hombres?

–Más que por ser mujer por el hecho de demostrar que éramos un dueto de cantautores primerizos. Si ya de por sí el mundo del cantautor está marginado no me quiero imaginar a compañeras de este ámbito como La Otra, María Ruiz o La Mare. Aunque también muchas veces he reflexionado si yo he tenido el camino más fácil que ellas precisamente por estar acompañada de un hombre y ser un grupo mixto.

–¿Cómo es la actualidad de los grupos compuestos por mujeres que tratan acerca de estos temas?

–Estamos en un momento musical muy bonito que se encuentra unido a todo el auge del movimiento feminista y hay cada vez más cantautoras y músicas que apoyan la causa con sus letras, entre las que me incluyo. Además, cada vez se fomenta más que haya festivales únicamente conformados por grupos de mujeres y ¡qué triste y necesario es que haya que hacer este tipo de actuaciones porque en otros programas no tienen cabida!.

–¿Qué conclusión extrae a través de su experiencia en los escenarios?

–Nos hacen creer que en temas de igualdad está todo perfecto pero la verdad es que si aún existen mujeres que se sienten identificadas con canciones que hablan de empoderarse y dejar de ser para los demás es que aún nos queda mucho trabajo por hacer. H