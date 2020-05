Abren los museos, pero los cines, los teatros y la música lo ven aún inviable

La fase 2 de la desescalada da un cierto aire a la cultura, si bien las restricciones de aforo para las salas hacen de momento inviable la apertura de teatros, auditorios o salas de música, al menos en la Comunidad aragonesa. En realidad, todo el sector cultural va con retraso conforme a las posibilidades que ofrecen las distintas fases. El mejor ejemplo son los museos, que ya podían abrir en la fase 1 con un tercio de su aforo y tan solo el Museo de Teruel lo ha hecho. El resto tienen previsto comenzar su actividad a partir del 2 de junio, es decir de la segunda semana de la fase 2.

Así, y atendiendo de una forma general a las condiciones de esta nueva fase, a partir de mañana lunes podrían abrir cines y teatros con limitación de un tercio de aforo y butaca preasignada. Además, los espectáculos culturales como los conciertos se pueden celebrar también siempre a un tercio de aforo en los escenarios cerrados y con un máximo de 50 personas, aunque esta cifra no llegue al tercio del aforo. En el caso de los eventos musicales al aire libre, el aforo máximo sería de 400 personas y tendría que ser con un asiento asignado. Antes estas condiciones, la actividad musical, teatral y cinematográfica esperan tiempos mejores.

BIBLIOTECAS / Las que sí dan un paso importante son las bibliotecas, que ya pudieron abrir sus puertas en la fase . Si en la primera fase se podía acudir a la biblioteca para préstamo y devolución de libros y lectura en sala, en en esta segunda fase también se podrá hacer uso de los ordenadores disponibles en las bibliotecas, aunque seguirá sin poder usarse el centro como lugar de estudio. El aforo seguirá limitado a un tercio de su capacidad y se deberán guardar en todo momento las distancias de seguridad. Asimismo, se deberá limpiar y desinfectar cada puesto cuando una persona deje de utilizarlo. Las salas infantiles y las colecciones de libre acceso continuarán cerradas.

MUSEOS Y SALAS DE ARTE / Los centros de arte son los espacios que más van a dejarse ver en los próximos 15 días, si bien con retraso ya que podrían haber abierto en la primera fase ya en las mismas condiciones que en esta segunda, con un tercio de aforo y guardando las distancias. Entonces solo el Museo de Teruel lo hizo, mientras que la mayoría de los principales museos aragoneses apuntan al día 2 de junio para abrir sus puertas, es decir en la segunda semana de esta fase 2. Así, desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que «se está trabajando para que algunos museos municipales puedan abrir el dos de junio, sin poderlo asegurar por completo. La apertura será escalonada y está previsto que los primeros que abran sean el Teatro de Caesaraugura y el Pablo Gargallo, así como La Lonja y el Centro de Historias». Son mas o menos, por lo consultado, los plazos que se ponen el resto de museos aragoneses y la mayoría de los nacionales, como el Guggenheim Bilbao. De momento, en la primer fase, solo llegaron a abrir el el Centro Botín de Santander y el IVAM de Valencia. Los grandes museos madrileños, como El Prado, el Reina Sofía o el Thyssen, que ahora han entrado en la fase 1, podrían hacerlo a partir del dìa 8, si bien en la capital de España los dependientes de la Comunidad de Madrid (Casa Museo Lope de Vega, el Museo Casa Natal de Cervantes...) lo harán ya esta semana que viene,

TEATROS Y SALAS DE MÚSICA / Las restricciones de un tercio de aforo y 50 personas como máximo hacen inviable económicamente la apertura de los teatros, auditorios y salas de música y no solo en la fase 2, sino en la fase 3. De hecho, los teatros municipales zaragozanos, Principal y Mercado, no se plantean la vuelta a la actividad hasta septiembre . El primero en abrir sería el del Mercado, que ya tiene programadas 18 producciones aragonesas entre septiembre y febrero. El Principal lo haría con el estreno del nuevo espectáculo de Miguel Ángel Berna que quedó pendiente por el coronavirus. Por supuesto, los teatros privados, como Las Esquinas, La Estación o Arbolé así como las salas privadas del resto del país, ya han anunciado que no ven posible abrir también hasta septiembre, siempre que que el aforo pueda ser del 100%, dado los gastos que supone el pago a las compañías y el mantenimiento de sus plantillas. Como excepción señalar que el Teatro Olimpia de Huesca abrirá con el aforo restringido para acoger algunas de las proyecciones del Festival Internacional de Cine, del 12 y al 20 de junio.

Lo mismo que con los teatros en el aspecto económico sucede con las salas de música, si bien alguna de las consultadas en la capital aragonesa alberga la esperanza de poder celebrar algún concierto en la fase 3. De momento, en La bóveda del Albergue hay conciertos acústicos desde los balcones, y otras, como la Creedence, han abierto su terraza para dar servicio de bar.

EL CINE / Aunque las salas de cine también podrían comenzar las proyecciones con un tercio de aforo y un máximo de 50 personas, por el momento ninguna en el país se lo plantea. La Federación de Exhibidores de Cine de España, que aglutina al 80% de las salas, esperan que la mayoría estén abiertas hacia el 26 de junio. A esta federación pertenecen Cinesa y Yelmo, mientas que Zaragoza Urbana (Palafox, Aragonia, Cervantes) sigue con la web inactiva. Tampoco han comunicado aperturas cines de otras localidades aragonesas. Otro hándicap es la falta de estrenos, pues las distribuidoras plantean que los grandes títulos no lleguen hasta mitad de julio. H