La Academia de Hollywood publica por error sus 'predicciones' con los ganadores de los Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas podría haber desvelado los ganadores de los Oscar antes de tiempo. La organización tuiteó recientemente una foto titulada 'Mis predicciones para los Oscar' en la que elegían las posibles ganadoras. Una imagen que ya ha sido eliminada.

Según las predicciones de la Academia, 'Parásitos' se haría con el premio a la mejor película mientras que Sam Mendes sería mejor director por '1917'. Este mensaje generó un gran revuelo entre los internautas que creyeron que se trataba de una filtración ,pero el periodista Kris Tapley ha intentado calmar los ánimos explicando lo ocurrido. "Relajaos todos, es una aplicación de predicciones", ha escrito en Twitter.

Everyone chill, its a predictions app! https://t.co/CTnNLS5GyX Kris Tapley (@kristapley) February 4, 2020

Unas horas más tarde, la Academia ha aclarado que se trataba de "un error" y que no reflejaba sus predicciones o ganadores finales. "Invitamos a los fans en Twitter a hacer y compartir sus predicciones de los Oscar. Muchos de vosotros ya las tenéis. Un breve problema en Twitter hizo que algunas de los suyas parecieran provenir de nuestra cuenta. No lo era. Ese error ya está resuelto. Y revelaremos nuestras selecciones el domingo".

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.A ton of you already have! A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.They didnt. This error is now resolved.And well reveal our picks on Sunday. The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020

Con una disputada carrera por el galardón a la mejor película, muchos internautas consideraron que, a pesar de la aclaración, la Academia ha revelado accidentalmente cuál es su favorita.

Además de la mencionada 'Parásitos', también compiten por el reconocimiento '1917', 'Joker', 'Le Mans '66', 'El irlandés', 'Jojo Rabbit', 'Mujercitas', 'Historia de un matrimonio' y 'Érase una vez en Hollywood'. Aunque la cinta coreana es una de las grandes favoritas y ya arrasó en Cannes, por el momento habrá que esperar hasta este domingo para conocer el veredicto final de la Academia.