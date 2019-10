La actividad escénica cayó un 2,4% en Aragón en el 2018

Aragón sigue perdiendo espectadores, un año más, sobre todo en el teatro, pero también en música clásica. Así se desprende de los datos del Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales del 2018 que se acaban de hacer públicos. El panorama no es nada alentador, ya que el año anterior ya se habían bajado los asistentes a los espectáculos de artes escénicas; y, además, por comparación, en España los datos son positivos.

De hecho, teniendo en cuenta los principales indicadores de artes escénicas (representaciones, número de espectadores y recaudación), la evolución en España en relación al año anterior confirma la tendencia alcista, sobre todo en teatro, pero también se incrementan en danza y género lírico. Hubo 50.266 actuaciones, un 1,1% más (532) que en 2017; y también fue positiva la asistencia, con 13.882.291, con un incremento del 1,9%; y en cuanto a recaudación, el año pasado se cerró con 235,9 millones de recaudación (un 1,5 más que en 2017). Madrid y Barcelona siguen concentrando el mayor número de todos los indicadores.



la que más baja / Aragón, sin embargo, tiene un dudoso honor. Es la comunidad que más ha decrecido en los tres indicadores de las artes escénicas, ya que ha pasado de 2.542 representaciones hace dos años a 2.480 en 2018, lo que suponen 62 menos y un descenso del 2,4%. Y además, es la única comunidad que pierde espectadores, 7.394 (un 1,1% menos), pasando de 674.430 en 2017 a 667.036, en 2018. Todas estas cifras dan como resultado un descenso de la recaudación, que suma 3.217.635 euros (42.243 euros menos que el año anterior).

Analizando los datos por disciplinas, la que tiene más peso es el teatro respecto a la danza o el género lírico, y es la primera la que cuenta con peores datos en la comunidad, ya que en el caso de las otras, han aumentado las representaciones, espectadores y recaudación. Así, en Aragón, hubo 68 puestas en escena menos, pasando de 2.397 en el 2017 a 2.329 el año pasado; los asistentes han bajado 10.952 (1,9%), pasando de 584.238 a 573.296. La recaudación (solo baja en Aragón y Extremadura) descendió en 2018 en 55.883 euros (2%), logrando 2.726.656 euros. La tendencia sigue un año más, ya que el descenso ha sido continuo desde 2013.

La danza y el género lírico se salvan de estos datos preocupantes pero no son suficientes para que en las artes escénicas el balance sea positivo. Se incluyen datos de ballet clásico, danza moderna y contemporánea, flamenco y otros folclores y aquí, los datos son positivos en España. Aragón no es una excepción. En 2018 hubo 127 representaciones de danza frente a las 123 de 2017; crecieron los espectadores en 1.582, llegando a 69.800. Y la recaudación aumentó en 7.015 euros. El género lírico también creció en funciones, con 24, dos más que en 2017; con 23.950 espectadores (1.976 más).



bien en MÚSICA / Será difícil alcanzar las grandes cifras de antes de la crisis, pero en cuanto a los datos que lanza el Anuario SGAE se puede ser optimista. Si comparamos los datos de 2018 y 2017, la música popular (incluyendo los grandes festivales), por primera vez en mucho tiempo acumula cifras positivas en todos sus indicadores, incluido el número de conciertos, que venía cayendo desde 2009. En datos globales de España, se celebraron 89.440 conciertos de música popular (1.516 más que un año antes), con 21.295.526 asistentes y 158.531.227 euros.

En Aragón, las cifras también son positivas, ya que se organizaron 5.878 conciertos, 145 más que en 2017, a los que asistieron 1.159.382 espectadores (2.326 más); sin embargo bajó la recaudación en 77.173 euros, pasando de 10.363.371 en 2017 a 10.286.198 el pasado año.

Y en música clásica, en Aragón se organizaron 678 conciertos, doce más que en 2017; sin embargo hubo 6.264 espectadores menos, con 206.040 en total, siendo la única comunidad en la que bajaron los asistentes. Sí subió la recaudación, en 35.145 euros, sumando 1.311.503 euros. H