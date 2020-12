Los actores acusan al consistorio de tratarlos como «mercancía»

El Sindicato de Actores y Actrices de Aragón ha denunciado que Zaragoza Cultural pretende «hacer una subasta» con su trabajo en estas fechas navideñas. Por eso, según ha confirmado su presidenta, Ana María Pavía, ha enviado una carta a la responsable de contratación de Zaragoza Cultural pidiéndole que «rectifique».

La situación, según denuncia Pavía, comenzó pocos días antes del puente de diciembre. Desde Zaragoza Cultural se envió un mail a «unas pocas compañías en las que se les decía directamente que no querían sus espectáculos sino que les dejaran sus actores. ¡Qué barbaridad! Como si fuésemos de ellas. Para empezar los actores no somos de las compañías ya que solo nos dan de alta cuando hay bolo, esa es nuestra única unión contractual con ellas. No somos mercancía de las empresas y que estas se lleven un porcentaje como si fuesen proxenetas», denuncia la presidenta del Sindicato de Actores y Actrices, que prosigue: «Evidentemente, eso no es una oferta de trabajo. Me pone cuarto y mitad de actor y me dices lo que vale por día para buscármelos baratitos».

Algo que les parece «inaceptable» y que no entienden porque, asegura Pavía, «no se hace por ahorrar porque al contribuyente le va a costar más caro. Si la empresa le va a cobrar a Zaragoza Cultural los gastos de dar de alta al actor y, además, un tanto por ciento de gestión... Es más dinero». Por eso, no comprenden porque no se sigue el sistema que hasta ahora se había utilizado: «Ellos mandaban una oferta de contrato con todas las condiciones a varios colectivos y al Sindicato y nosotros la rebotábamos para que al que le interesara se presentara. Pero este año, precisamente este con lo mal que lo estamos pasando, deciden hacerlo a su manera y no explican ni lo que quieren. Lo único que dejan bien claro es que no quieren los espectáculos de las empresas, que van a hacer otras acciones que decidirán ellos y en sitios cerrados. No pone ni las fechas ni el horario ni la actividad concreta. Ni una sola condición laboral», relata Pavía.

Por eso, desde el Sindicato se decidió mandar una carta a la responsable de Zaragoza Cultural desde la que había salido ese mail: «Solo le pedíamos una cosa, que hiciera una oferta de trabajo como se ha hecho hasta ahora pero ni siquiera nos ha contestado. No parece que tenga ninguna intención de solucionarlo».

«Nos mandan ofertas todas las productoras de España cuando quieren rodar algo y Zaragoza Cultural se ve que no quiere. Es que esto es demencial, te lo puedes esperar de la patronal, pero de las instituciones… ¿de verdad justo este año? Luego saldrán diciendo que como no hacemos la cabalgata hacemos estas acciones a precio de saldo... y con paladas de actores muy necesitados porque este año no hemos podido trabajar nada», dice una Ana María Pavía, que también echa en falta más apoyo del sector: «Casi nadie ha dicho nada y los que lo pagamos somos los actores y actrices», concluye la presidenta del Sindicato que insiste en que «no hacen las cosas así por ahorrarse dinero, simplemente porque no quieren hacer la labor de sacar una oferta de trabajo. Es así».