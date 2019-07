Ainhoa Arteta confiesa que sufrió una violación

Ainhoa Arteta fue una de las protagonistas del programa Retratos con Alma de TVE y confesó que sufrió una violación en Nueva York en 1990, cuanto tenía 25 años. La soprano llegó a Estados Unidos buscando su gran oportunidad, después de haber recibido formación en Italia. En Nueva York trabajaba de babysitter, cuidando a una niña mientras se abría paso en el mundo de la música y solía llegar muy tarde a su casa. Residía en un barrio con un "submundo tremendo que por la noche se llenaba de prostitución y drogas", explicó la cantante.

"Un episodio en el que casi me matan"

Durante el programa conducido por Isabel Gemio, la soprano recordó que le ofrecieron el papel de Clorinda en La Cenicienta de Rosinni. Sin embargo, la inmensa felicidad ante esa gran oportunidad se truncó por un hecho que ha marcado su vida. De camino a casa, un hombre la abordó y la violó.

"Fue un episodio muy fuerte en mi vida, un episodio en el que casi me matan. Ya no fue sólo violarme sino que casi me mata esa persona", contó la diva de 54 años. "Esto me ocurrió el día que me daban mi primer trabajo en la ópera. Me iba a casa con la partitura de Clorinda y me la tenía que aprender en cuatro días porque la tenía que interpretar en Palm Beach. Me ocurre esta situación y al día siguiente no tenía tiempo ni para hacer duelo ni para pensar en lo que me había pasado. La Policía me dijo que si no me habían matado podía estar contenta", relató Arteta, que se casó por tercera vez el pasado 25 de junio.