Bajo Ulloa: «Al prescindir del diálogo le das valor a otros elementos del cine»

Juanma Bajo Ulloa (Vitoria, 1967), después de su última producción Rey Gitano y autor de clásicos como Airbag, presenta Baby, un cuento gótico sobre la maternidad, las segundas oportunidades y la aceptación personal, del que ha hablado hoy en los cines Aragonia de Zaragoza.

-‘Baby’ es quizá una vuelta a sus orígenes como director, a películas menos comerciales ¿ha sido complicado levantar el proyecto y conseguir exponerlo?

-Suelo decir que nunca me he ido de mis orígenes, simplemente hablo de un mundo interior que me interesa, sobre obsesiones que tienen que ver con el alma humana, con el concepto del amor y de los monstruos que creamos por falta de amor. Para ello suelo utilizar cuentos, porque van mucho a la esencia del ser humano, a los miedos. Hago películas cuando creo que tengo algo interesante que contar. Se que el momento es peor que cuando empecé mi carrera sobre todo porque el público ha sido reeducado y adoctrinado, reeducado en el sentido de pensar y actuar y adoctrinado en una manera de pensar política y socialmente. Es la manera que tienen los gobiernos y el establishment para convertir a la gente en una masa mansa. Cuando un creador tiene capacidad de influir en el individuo, cuando hace reflexionar, el sistema lo ve como peligroso. En ese panorama es difícil hacer una película creativamente libre, porque no hay espacio.

-Una mujer politoxicómana que vende a su hija e intenta recuperarla, la define como una fábula, ¿de la maternidad?

-La maternidad es quizá lo más evidente, detrás de ella está la creación, la vida. De cómo lo femenino es lo que tiene potencial creativo, la capacidad de crear. A la propia naturaleza le llamamos Madre tierra. La propia película es una metáfora sobre la vida y la muerte, la figura de la madre, de la creadora era muy importante.

-Ha optado por un largometraje sin diálogos, que si bien podría parecer limitador le permite explorar otros lenguajes.

-Lo que hacemos es darle el protagonismo a los elementos naturales del cine, la luz y oscuridad, la música, la interpretación, las miradas de las actrices, el decorado… Esos elementos son los que tiene el cine para narrar, y el diálogo de alguna manera pervierte todo eso. Cuando prescindes de los diálogos le das valor a todos los elementos del cine y consigues que el espectador le dé valor incluso a los pequeños sonidos. Le damos una oportunidad que este cine manipulado y de puro consumo ha perdido, la capacidad de poder interpretar. Sentarse y decidir cómo interpreta lo que está viendo, si hace juicios de valor son suyos. La narración es sencilla, detrás de eso, lo que el espectador interesado va a descubrir son símbolos, el viaje desde el temor hasta el amor, por las dificultades que tiene la protagonista y de la desconexión que tiene con la naturaleza se va conectando a ella y se va convirtiendo en una persona capaz de amarse.

-Intercaladas imágenes con metáforas, que no necesariamente tienen una justificación o que no se explican, ¿así se consigue un cine más emocional y visceral?

-Surge de algún lugar, todo está íntimamente conectado. Había elementos de la naturaleza, como las arañas, que en la película son muy importantes. Representan una fobia. Todo tiene una razón de ser pero no necesariamente tiene que ser interpretada con la mente. Lo vas a recibir y tu subconsciente lo va a interpretar. Por eso hay gente que nos dice que sueña con la película o que les parece estar viendo el sueño de otra persona. Está bien que el creador utilice el cerebro como herramienta, pero debe partir de la emoción y de las tripas. No tiene ni saber por qué hace las cosas, le salen y no lo puede evitar.

-Decía que cuando surgió como artista junto a otros compañeros vascos, parte de su creatividad venía derivada de la represión que había sufrido el País Vasco. Ahora que ve una represión en el cine como arte, ¿hacia donde cree que puede ir esa nueva creatividad rebelde?

-Yo espero que se rebele y que se proyecte, pero ahora no lo veo. En general veo a mis compañeros tratando de agradar al sistema, de hacer aquello que va a caer bien, para ser aceptados. No los veo yendo por su cuenta y tratando de desarrollar su libre creatividad. Quizá porque el sistema nunca ha sido tan agresivo como hasta ahora. Ahora, el sistema le ha pasado ese poder al pueblo, es el ciudadano el que te señala con el dedo. No se ha cultivado el debate, sino el quéjate y da tu opinión.