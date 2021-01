Andrea Fandos: «Que dieran costura en clase me chocó mucho»

Protagonista y el alma de la película, Andrea Fandos debutó en la gran pantalla, tras su intervención en La comulgante, con su papel principal de Celia en Las niñas. Para una actriz primeriza el despegue que ha tenido el filme desde su estreno el pasado septiembre está siendo abrumador. «Me imaginaba una película normal, que se vería una semanas en el cine, pero está teniendo mucha repercusión. Estoy gratamente sorprendida», apuntó Andrea Fandos. La película, presentada en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Berlinale 2020, y con una gran acogida del público y la crítica, fue abriéndose camino y ganando popularidad en las salas españolas. Mucho antes de esto, Fandos grababa en Zaragoza, apoyada por todo el equipo de producción. «Fue todo muy fácil. Toda la gente te ayudaba, se preocupaban mucho y te hacían sentir cómoda», explicó la actriz aragonesa.

La experiencia de trabajar con Pilar Palomero, la directora del filme, señaló Fandos, fue positiva y sus consejos le ayudaron a encarnar al personaje de Celia en los momentos más emotivos: «Al meterme en papeles, por ejemplo, en los que no tenía que estar feliz junto a mis amigas, me aconsejaba que me quedara aparte un rato para que tuviera sentido la escena».

Atrás quedan los días de rodaje, de preproducción donde Palomero les enseñaba las revistas de los 90, la Superpop, las series de televisión, la música, la publicidad etc, para darles contexto de lo que suponía ser adolescente en aquel momento. «Que se diera costura en clase es algo que me chocó mucho. También que hubiera colegios solo de chicas y solo de chicos, que también hay ahora pero menos», remarcó la actriz. Las cosas han cambiado y el crecimiento personal que tuvo Celia, su personaje, al que puede tener Fandos, también. «Ahora las chicas pueden expresarse sin sentirse tan juzgadas, que aún sigue pasando. Pero en esa época hacías algo y ya te juzgaban, tenías que estar muy a raya», comentó la intérprete.

Los Forqué, donde Las niñas cuenta con tres nominaciones, una de ellas para Andrea Fandos como Mejor Interpretación Femenina, y los Feroz, con seis nominaciones, donde la actriz zaragozana también opta al galardón, se suman a las lista de reconocimientos que esta producción ha ido sumando desde su estreno. «Ya estar nominada es un premio», explicó Fandos. Donde no podrá participar es en la siguiente edición de los Premios Goya, que desde 2012 establece la edad mínima de 16 años para poder acceder a una nominación. Aún así a la intérprete comprende la situación: «Obviamente me gustaría estar nominada, aunque también entiendo que es distinto el ser actor de niño, que buscan más que se parezca al personaje, que un actor adulto que tiene que actuar más, que igual tiene más mérito ser adulto que al que busquen más o menos el parecido», comentó.

Con la intención clara de que quiere seguir formándose como actriz y participar en otras producciones, Fandos guarda muy buen recuerdo de los días de grabación de Las niñas junto al resto de sus compañeras, con las que comparte el asombro por la buena acogida del largometraje: «Era curioso que teníamos escenas serias y al cortar nos poníamos a reir y era como ‘¿como es posible?’ o de estar con otra chica en una escena en la que había que llorar y al terminar echarnos a reir.»