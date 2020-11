El apego de Churchill por la bebida, una obra de más de un millón

Un cuadro pintado por el difunto primer ministro británico Winston Churchill que representa una botella de su whisky favorito fue vendido por 983.000 libras, informó el martes la casa de subastas Sotheby's. El precio final, equivalente a casi 1,1 millón de euros, es "cinco veces el valor de la estimación preventa de entre 167.422 y 279.037 euros, y está entre los precios más altos de un cuadro de Churchill en subasta", precisa Sotheby's en un comunicado.

El bodegón, que incluye una botella de Johnnie Walker Black Label, una botella de brandy, una jarra y dos vasos, simboliza el amor de Churchill por esta bebida, que a menudo bebía nada más despertarse mezclada con agua gaseosa, según Sotheby's. Churchill, a quien le encantaba pintar, realizó este cuadro en su casa solariega de Chartwell en la década de 1930. El primer ministro conservador del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial regaló la obra al empresario estadounidense William Averell Harriman, enviado especial de Estados Unidos en Europa en la década de 1940.

#AuctionUpdate Last Orders🥃This still-life of a bottle of whisky, painted by Sir Winston Churchill in the 1930s, meets stiff competition, selling for £983,000 - the fourth highest price for his paintings at auction.#SothebysModBrit pic.twitter.com/8yVT5bkK0c