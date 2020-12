Ara Malikian, siempre inagotable

El violinista Ara Malikian ofreció este miércoles en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza dos conciertos como parte de su gira Le petit garage. Un espectáculo musical que encandiló al público con un ritmo trepidante y con el estilo tan particular que define al artista.

Acompañado al piano por Ivan Melón Lewis, Le petit garage es un viaje a través de los recuerdos de Malikian partiendo desde una canción inspirada el ambiente de su barrio en Beirut, alternado con composiciones clásicas, y volviendo de nuevo a sus vivencias. Un concierto homenaje a sus inicios como violinista que, por la pandemia, tuvo que pasar de la gira original Royal World Garage al actual modelo. Algo que no pareció importarle al músico, la energía que desprende en el escenario y por la que destaca por encima de otros colegas de profesión, pudo verse claramente en el Auditorio de Zaragoza.

Ni el parón de la pandemia ha podido con Malikian, que sigue fiel a su estilo, llenando el escenario cada vez que se mueve haciendo dudar a cualquiera si es el violín una extensión de artista o si por el contrario es Malikian la extensión del propio instrumento. Golpes de efecto que se complementaron con la intervención de Lewis y una iluminación que seguía al libanés durante todo el concierto para conformar el ambiente perfecto. Ara Malikian es libre como músico y así lo demuestra cada vez que ofrece un concierto donde no se contiene cuando una pieza musical le hace vibrar.

Para algunos de los asistentes este fue el primer concierto al que acudían en plena pandemia: «Tenía ganas de verle, ya lo vi anunciado en San Sebastián y en Madrid, y como soy de Zaragoza dije ‘este no se me escapa’», contó Mónica Monje. El coronavirus no frenó al público de Malikian, ahora que los aforos de los espacios culturales se encuentran al 50% de su total. «Quería haberle visto el año anterior pero no pude. Había visto algún vídeo suyo, tenía ganas de verle y esta era la oportunidad de hacerlo», comentó Jesús Camacho, otro de los asistentes.

Este 2020 ha sido para Malikian un año de conciertos, de cancelaciones por la pandemia pero también el año en el que se presentó Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas, dirigido por Nata Moreno. Un largometraje documental que acompaña a Ara Malikian y a su equipo durante su última gira sinfónica por España y por países como Líbano, Alemania, Inglaterra, China, Rusia, Marruecos, Argentina, Uruguay y Francia. Un viaje geográfico y vital que recorre las vivencias del músico desde que abandonó Beirut a los 14 años huyendo de la guerra, las influencias de sus padres, también músicos, y a su forma de vida hasta la actualidad.

Cerrando un año complicado para todos, Ara Malikian ya piensa en el que está por venir y cruza los dedos. El 1 de enero el violinista presentará en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez su último disco Petit garage, donde composiciones propias se mezclan con homenajes a músicos históricos como Mozart con canciones emocionales. Oro, incienso y mirra será el primer single de este nuevo disco y estará disponible en plataformas digitales, a partir del 1 de enero, así como la preventa de Petit garage.