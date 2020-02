Aragón sobrevuela Arco

Aragón volverá a estar presente en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (Arco), pero no tanto como en los últimos años. A diferencia de en las tres pasadas ediciones, el Ejecutivo autonómico no va a contar con estand propio, por lo que la presencia aragonesa se reducirá a los artistas de la tierra que exhiban sus obras con galerías o fundaciones de otras comunidades. Las que pondrán el acento más aragonés a una semana en la que Madrid volverá ser el polo de atracción del arte contemporáneo serán las tres galerías que estarán presentes en alguna de las citas paralelas de Arco. En una nueva demostración de valentía y esfuerzo, las salas zaragozanas La Casa Amarilla y Antonia Puyó acudirán a JustMad, la feria de arte emergente que abre sus puertas el jueves, mientras que La Carbonería de Huesca estará en Drawing Room, una cita más centrada en el coleccionismo de dibujo y obra sobre papel.

Que Madrid se va a convertir desde mañana y hasta el domingo en la capital del arte contemporáneo es un hecho. Pero no solo por Arco, ya que la ciudad acoge varias ferias paralelas. Estos salones, quizá con menos prestigio pero no por ello de menos interés, son los reductos elegidos por las galerías que no pueden cumplir los requisitos de Arco (tanto de trayectoria como económicos) pero que buscan estar presentes en una semana en la que están puestos muchos ojos del mundo del arte.

«Este es el tercer año que vamos y creo que es fundamental estar ahí estos días porque conoces a nuevos artistas y a posibles colaboradores futuros», explica la directora de la galería Antonia Puyó, Patricia Rodrigo, que subraya que Arco y sus ferias satélites son «una plataforma magnífica» para dar a conocer el trabajo de la sala y de los artistas con los que trabajan. Así, este año va a llevar a JustMad la obra de los aragoneses David Latorre y Cristina Silván (ya no tan emergentes) y de la madrileña Olaya Gómez. Desde un punto de vista meramente comercial, Rodrigo subraya que es una cita que «funciona muy bien». «El año pasado salimos contentos en cuanto a ventas», indica.

En este mismo sentido se manifiesta la directora de La Casa Amarilla, Chus Tudelilla, que el año pasado acudió a la feria Drawing Room. «En esta edición hemos apostado por JustMad porque llevamos propuestas que van más allá del dibujo, como la fotografía, la pintura o la cerámica, pero tenemos claro que es casi una obligación estar allí esta semana porque es una ocasión única de darte a conocer y promocionar a tus artistas», asegura .

Su galería va a llevar varias obras de la serie Residuos, de los fotógrafos de la comunidad Almalé y Bondía. También ha apostado por la joven artista aragonesa, Mara Ona, y figuras más consolidadas como el zaragozano Fernando Martín Godoy y la madrileña Sara Quintero.

Sobre la posibilidad de dar el salto a Arco, ambas consideran que es muy pronto y aseguran que no tienen «ninguna prisa». «Para poder estar allí tienes que demostrar una larga trayectoria con presencia en ferias internacionales y luego te admiten o no; además, no creo que estar en Arco signifique ser mejor galería», explica Tudelilla.

El escultor zaragozano Fernando Sinaga, cuya obra se podrá ver en Arco dentro del espacio de la galería alicantina Aural, insiste en que estar en la feria principal para las galerías pequeñas «es casi imposible». «Y menos sin el apoyo de la administración», añade.

Después de tres años con estand propio, la DGA no tendrá en esta edición presencia institucional en Arco. No será la primera vez, ya que el gobierno regional estuvo diez años (entre 2007 y 2016) sin un espacio propio. De nuevo las restricciones presupuestarias y otras necesidades más prioritarias van a impedir contar con estand, aunque la consejería de Cultura quiere apoyar a los artistas aragoneses. Por eso, Felipe Faci vistará Arco el sábado y, previsiblemente, realizará un recorrido por los artistas y las galerías de la comunidad presentes en las ferias.

Artistas aragoneses en Arco

Hace años que las condiciones que deben cumplir las galerías para estar en Arco, tanto de trayectoria como económicas, hacen casi imposible la presencia de salas aragonesas en la feria madrileña. Este año no será una excepción, aunque el arte aragonés estará presente con varios artistas de la comunidad que mostrarán su obra con galerías de fuera. Así, expondrán clásicos de todas las ediciones como Antonio Saura (sus obras estarán repartidas en varios estand), José Manuel Broto, en el espacio de la galería Fernández-Braso, o Fernando Sinaga, en el de la alicantina Aural. También acudirán entre otros Enrique Radigales o el fotógrafo Jorge Fuembuena, que estará en el estand de la fundación Enaire como artista ganador de su Premio Internacional de Fotografía Contemporánea 2019. «Acudir a Arco ya forma parte de mi trabajo; llevo yendo desde 1986 y es como un foro de encuentro, más allá de que es interesante a nivel comercial y de que de ahí te surgen otras exposiciones», explica Fernando Sinaga.