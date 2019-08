Aragonia apuesta por el anime con un ciclo mensual

Los cines Aragonia apostarán por el anime en un ciclo mensual que arrancará en septiembre y que tienen uno de sus principales atractivos en que las películas se proyectarán en versión original subtitulada en castellano.

El ciclo se inaugurará con la proyección de El viaje de Chihiro el 12 de septiembre. Una película de animación japonesa dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli. Se trata del séptimo largometraje dirigido por Miyazaki dentro del estudio y de la decimotercera producción de Ghibli.

El filme cuenta la historia de una niña de doce años llamada Chihiro, quien durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como misión buscar su libertad y la de sus padres, y así poder regresar a su mundo.

Este ciclo de anime proseguirá el 3 de octubre con Akira, una película de culto de anime post-apocalíptica dirigida por Katsuhiro Otomo estrenada en 1988. Se trata de una adaptación del manga homónimo creado por el mismo Otomo y coescrita con ayuda de Izo Hashimoto.

Aún habrá dos proyecciones más, el 7 de noviembre se podrá ver Your name mientras que el ciclo se cerrará el 5 de diciembre con otro gran éxito de anime, La princesa Monokone. Your name es el anime más taquillero de la historia mientras que La princesa Monokone se trata del sexto filme de Miyazaki.