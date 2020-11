Los Aragonia vuelven la mirada en diciembre al cine europeo

Ocho magníficas películas europeas premiadas y reconocidas en festivales como San Sebastián, Venecia o Berlín conforman el ciclo de cine europeo que han programado los Aragonia para este mes de diciembre. La muestra dará comienzo mañana con Beginning y se cerrará el martes 29 con Perfumes. El asombroso drama de Dea Kulumbegashvili, Beginning (Georgia), arrasó en el Festival de San Sebastián haciéndose con el premio a Mejor película, dirección, guion y actriz.

El jueves 3 es el turno de Borrar el historial (Francia), de Benoît Deléphine. La comedia francesa ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Crock of gold: A few rounds with Shane MacGowan (Irlanda), por su parte, se exhibirá el martes 8. La película producida por Johnny Depp y dirigida por Julien Temple se llevó el premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián.

El jueves 10 se proyectará Charlatán (República Checa), de Agnieszka Holland. La película narra la historia de un hombre dotado de habilidades excepcionales en la década de los 50. Estuvo nominada a Mejor dirección en los premios del Cine Europeo. La exitosa Martin Eden (Italia) de Pietro Marcello, se proyectará el martes 15. El actor protagonista, Luca Marinelli se hizo con el premio a Mejor actor en el Festival de Venecia. Además, estuvo nominada a Mejor filme, dirección, actor y guion en los premios del Cine Europeo; a Mejor película internacional en los premios Gotham y a Mejor guion adaptado en los Premios Donatello.

El jueves 17 será el turno de Druk (Another round), de Thomas Vinterberg. Premio a Mejor película en el BFI London Film Festival y premio Feroz de la crítica y al Mejor actor. El premio del Público del Festival de San Sebastián, The father (Reino Unido), se podrá ver el martes 22. El drama familiar de Florian Zeller está basado en su exitosa obra teatral homónima. Y para finalizar el ciclo, el martes 29, la comedia francesa de Grégory Magne, Perfumes (Francia).

Todos los títulos se proyectarán en versión original subtitulada al español a las 19.30 horas en los cines Aragonia.