Las Armas reclama una solución con un macrofestival

La puesta de cualquier acto en escena es importante. Sergio Vinadé, gestor de Las Armas, ha comparecido esta mañana rodeado de todo el equipo del centro para, al mismo tiempo, anunciar la celebración del sexto aniversario de la nueva gestión con un macrofestival en el que actuarán más de 40 grupos aragoneses, y denunciar la situación por la que atraviesa el centro a la espera desde hace más de un año de que se convoque un concurso para su gestión. Vinadé ha sido muy claro en su exposición al tomar la palabra: «El 30 de noviembre celebramos el sexto aniversario con la intención de que no sea el último aunque es probable que así sea».

Y es que este festival encabezado por artistas como Kase.O, Sho-Hai, Lady Banana, My Expansive Awareness, Manolo Kabezabolo, El Brindador, China Chana, Lux Naturans y Tachenko, entre otros muchos, «y los que faltan por añadirse porque se siguen apuntando grupos», tiene dos intenciones. Por un lado, ha indicado Vinadé, «celebrar lo que nos ha traído hasta aquí con los que nos han traído hasta aquí» y, por otro, «reivindicar lo que esta ciudad se merece para que este centro pueda tener una gestión adecuada, que se solucione el problema y se convoque por fin el concurso público con unas condiciones decentes y que lo gane sea quien sea pero es necesario». Alto y claro.

Hace un año y medio, el Ayuntamiento de Zaragoza decidió resolver el contrato de gestión que tenía con El fantasma (los actuales gestores) «ante la imposibilidad de cumplirse el contrato» con el compromiso de volver a sacar a concurso la gestión con las condiciones adaptadas a las posibilidades: «No fuimos nosotros, fueron sus propios informes económicos y jurídicos los que dijeron que la situación era inviable. Nosotros renunciamos a los 16 años que nos quedaban de gestión y estamos a la espera de un concurso que nos dijeron que llegaría en un breve periodo de tiempo y llevamos ya año y medio en situación de interinidad y esto es insostenible. No sé cuánto más vamos a poder seguir aguantando. El único motivo por el que no cerramos las puertas es porque si lo hacemos es muy difícil que se vuelva a abrir», ha expresado con contundencia Vinadé.

Con respecto a si los nuevos responsables del consistorio se han comprometido a solucionar la situación, Vinadé ha señalado que han tenido «varias reuniones» pero, de momento, no hay nada concreto: «Están analizando y supongo que necesitan tiempo pero lo que nosotros estamos haciendo es poner en valor un modelo que es evidente que es un éxito y se necesita una solución urgente para el que gane el concurso, seamos nosotros o no. El mundo cultural tiene que demostrar que quiere que esto siga abierto».

Y, desde luego, la respuesta de los grupos de la ciudad ha sido extraordinaria: «No esperábamos que se iban a volcar así hasta el punto de que nos siguen llamando grupos que se quieren apuntar y, en este festival, todos los grupos son igual de importantes», ha reivindicado el propio Vinadé.

En cuanto al desarrollo del festival, todavía están por confirmar los horarios de cada una de las actuaciones (a la espera de que se cierre el cartel definitivo) pero ya se sabe que se prolongará desde las 13.00 horas hasta las 6.00 de la madrugada y se desarrollará en tres escenarios diferentes: el de la sala, el exterior y el que se habilitará en el restaurante. La entrada a todos los espacios será gratuita hasta completar el aforo.

«Nos hemos convertido en un referente cultural de la ciudad y no solo para los grupos, ¿quién no ha tocado aquí?, sino para el 90% de colectivos de esta ciudad y prestamos un servicio a una ciudadanía inquieta. Esto no es solo una sala de exhibición», ha clamado Vinadé, «no somos competencia de las otras salas de la ciudad y lo único que pedimos es que el ayuntamiento se implique para que esto sea sostenible, no para que ganemos dinero, eso dependerá de la gestión que haga el que gane el concurso», ha concluido Vinadé.