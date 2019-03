El arte figurativo realista se luce de la mano de Artelibre

Amediados del siglo pasado, en los años 50 o 60», rememora José Enrique González, «hubo un movimiento abstracto muy fuerte que se realzó machacando el arte figurativo. Algo que nunca entendía y como era una cosa que yo amaba y me gustaba mucho, decidí montar una galería realista virtual». Así nació Artelibre en el año 1999 de la mano de González por lo que es en este año cuando cumple 20 años de vida. Y para conmemorarlo, la Fundación Caja Rural de Aragón inauguró ayer la exposición 20 años, en 20x20 en su sala de exposiciones del Coso.

TAMAÑO ACORDE / «He querido hacer una exposición que fuera especial porque una de 30 ó 40 cuadros sería una muestra normal. Por lo tanto, quise darle un aspecto especial e invitar a bastantes artistas a que participaran. La idea inicial era invitar a 120 pintores pero se ha desbordado un poco y nos hemos ido a 166 y porque hemos parado», dice con orgullo González. Todos los artistas, de 20 países, han creado una obra exclusiva para esta exposición con una condición, que midiera 20 x 20 «para que coincidiera con la filosofía del vigésimo aniversario, hemos hecho también un catálogo de ese tamaño y encima nos ha salido redondo porque los cuadritos los hemos colocado a 20 centímetros y nos ha quedado la sala completa». Todo ha dado lugar a «la concentración más grande que yo conozco de artistas de este tipo de arte», sentencia el propietario de Artelibre.

La exposición, además, esconde dos pequeñas joyas, «una obra de Richard Estes y otra de Don Eddy, que son dos de los precursores del realismo americano de los 70», señala González. Junto a ellos, en la muestra también hay trabajos, entre otros muchos, de Miriam Escofet, Soledad Fernández, Iman Maleki, Carlos Muro, Dru Blair, Mark Tennant, Paco Lafarga, Connor Walto y Jordi Díaz Alamá. «Es un movimiento importante y esta exposición lo veo como un reconocimiento a la labor que hemos estado haciendo, colaborando con la gente, promocionando el arte figurativo… Se trata de celebrar y hacer un homenaje al arte realista», indica un galerista que aspira a cumplir, al menos, otras dos décadas: «La idea es continuar por supuestísimo porque esto es una cosa que, como digo yo siempre, se hace por amor, no se hace por otra cosa que no sea que amas la pintura y el arte porque si lo miras desde cualquier otro punto de vista no tendría ningún sentido, así que continuaremos haciendo lo que nos gusta», indica José Enrique González que apuntilla: «Y lo intentaremos en nuestra ciudad. Aunque es muy complicado, yo intento apostar siempre porque Zaragoza disfrute de algo, que no sea siempre Madrid y Barcelona pero vamos que cada vez nos lo ponen más difícil. Mientras podamos, lo haremos y si no, nos tendremos que ir».

La exposición 20 años, en 20 x 20, se podrá ver también en Barcelona en el Museo Europeo de Arte Moderno una vez que se clausura en Zaragoza el 5 de abril.