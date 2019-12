El arte del tiempo

Nació junto a la Puerta del Carmen, allá por 1895 y desde sus orígenes el café de Levante siempre se ha mantenido vinculado con el mundo artístico de la ciudad de Zaragoza. Desde el 2001 este establecimiento modernista regala para estas fechas un calendario del año próximo, primero con imágenes del propio local en los tres emplazamientos en los que se ha ubicado, y desde hace seis años con diseños de algunos de los artistas vinculados con el café. Miguel Ángel Arrudi se ha convertido en el noveno artista responsable de diseñar este calendario.

«Lo llevamos haciendo desde hace más de seis años con artistas zaragozanos, él todavía no lo había hecho y me dijo ‘a ver cuando me toca a mí’, y ha sido por eso además de porque es un cliente de hace muchos años», explicó Óscar Blázquez, dueño del establecimiento que como cada año ha decidido darle un toque especial a la llegada de un nuevo año.

Miguel Ángel Arrudi reconoce que su vinculación con el café «es una historia de toda la vida», y que aunque «suponer, suponer, no supone más que pasarlo bien en compañía de amigos», se había mostrado «orgulloso» de poder diseñar el calendario del año próximo, más aún sabiendo que será cuando este cumpla su 125 aniversario. El calendario, que se adentra ya en el próximo año 2020 es, en palabras de su autor «un registro más cósmico, tratando de que fuera, en cierto modo, un diseño espacial». «Primero me planteé el tomar todo el calendario como un objeto e incluso el que las letras y números fueran originales míos. Al final lo que he tratado es que el conjunto fuera un saturado de color. Tal vez tenga unas reminiscencias psicodélicas, pero es que la situación en este próximo año será lo más parecido a un flash», explicó el propio autor.

Así, cada Navidad desde el 2001, el café reparte gratuitamente 1.200 calendarios entre sus clientes. De hecho, ya se pueden recoger en el propio Café de Levante. Aunque el dueño del establecimiento aseguró que «al principio había que concienciar a los clientes de que se acercasen a por ellos» ahora el coleccionarlos se ha convertido en una especie de tradición. «Como se reparten gratuitamente hay mucha gente que los colecciona y como son del mismo tamaño va poniendo unos encima de otros superpuestos y tiene toda la colección desde que empezamos. Además, el café forma parte de recuerdo de las personas, por eso mucha gente viene en navidades del extranjero tiene la tradición de llevárselo a donde vive, para llevarse un trocito del Café Levante a casa», explicó.

La presentación del calendario del año siguiente también se ha convertido en una tradición en el Café de Levante, y ha acabado formando una auténtica colección de obras de arte creadas por algunos de los artistas aragoneses más destacados: «Cuando empezamos a contar con los autores nuestra forma de agradecerlo era organizando un ágape para que ellos inviten a sus amigos y a las personas que consideremos dentro del mundo del arte. Cada año vienen todos los autores anteriores y luego gente afín, críticos de arte, gente de la pintura y la escultura...», concluyó el propietario de uno de los bares más antiguos de Zaragoza.