El arte urbano de Belin toma el nuevo Espacio Joven de Ibercaja

Como suelen decir los artistas, todos los caminos llevan al Guernica. Para Miguel Ángel Belinchón, conocido como Belin, estos le conducen al arte. El artista urbano expone en el renovado Espacio Joven de Fundación Ibercaja hasta el próximo 14 de marzo Todos mis caminos conducen al arte. Una colección de 27 de sus obras que transportarán a los espectadores a un mundo postneocubista, imaginado y creado por el propio autor.

Su obra ha evolucionado desde el grafiti, hasta el hiperrealismo, el surrealismo e incluso el impresionismo hasta llegar al postneocubismo, en homenaje a sus orígenes y a Pablo Picasso. «Belin comenzó pintando en murales con espray hasta colarse en los lienzos de las galerías y paredes de importantes coleccionistas a lo largo y ancho del globo. En la actualidad es uno de los artistas urbanos más importantes en el panorama internacional. En su obra se pueden ver un hiperrealismo a mano alzada que llama mucho la atención a simple vista», explicó Ana Pomar, comisaria de la muestra.

El pintor se mostró agradecido por la confianza en él y en su trabajo, y consideró que gracias a la apuesta que habían hecho por él en este espacio, cada vez podía realizar obras más complejas: «Mis palabras de agradecimiento se reflejan en estos cuadros. Para un pintor es muy importante que haya personas que crean tanto en él como en su trabajo. En este sentido, me siento muy afortunado porque estoy rodeado de gente cuya confianza me alimenta y me ayuda a conseguir cosas que son cada vez más complicadas de realizar».

Tras la presentación de su exposición, el artista comenzó a trazar los primeros esbozos de Exégesis, inspirada en una litografía de Miquel Barceló para la que tomó como modelo a su padre y que se incorporó a esta colección. H