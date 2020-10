Las artes escénicas perdieron 7.636 espectadores en Aragón

Las artes escénicas siguen a la baja en Aragón. Y no hablamos de este año 2020 afectado por el covid, sino de las cifras del pasado 2019 recogidas en el Anuario de la SGAE, que colocan a la comunidad aragonesa tan solo junto a Navarra, como las únicas que no han incrementado el número de espectáculos, espectadores y recaudación. No consuela saber que Aragón sigue siendo la sexta comunidad en volumen general en estos datos, ni tampoco que han logrado un ligero ascenso las representaciones de danza y del género lírico, pues los datos positivos de estas no compensan las pérdidas acaecidas en el teatro, donde aquí sí, solo Aragón registra una caída de cifras.

En general, las artes escénicas registran en toda España un incremento global de la oferta (600 actuaciones más), que ha afectado a prácticamente todas las comunidades, sin distinción. De hecho, solo Aragón y Navarra presentan en 2019 una cifra de representaciones inferior a la de 2018 (15 y dos representaciones menos, respectivamente). En el resto del territorio las cifras aumentan. Así, Aragón ha pasado de 2.480 a 2.465 espectáculos. Lo peor es que esta tendencia se mantiene a la baja desde 2014, a excepción del ligero repunte de 2017.

En cuanto a la asistencia, igualmente todas las comunidades suben salvo Navarra y Aragón, que ha pasado de 667.036 a 659.400, lo que supone 7.636 personas menos. Eso sí, en recaudación la comunidad también sube, como el resto, aunque por debajo de la media, logrando un total de 3.229.894 euros frente a los 3.217.635 del año 2018.

Como decíamos, tanto la danza, que crece en espectáculos (2 más que el año pasado), espectadores (70.584 frente a los 69.800 del 2018) y recaudación (282.248 euros frente a los 275.120), como el género lírico (3 espectáculos más, 25.452 espectadores frente a los 23.950 del año anterior y 222.348 euros de recaudación ante los 215.859 anteriores), muestran una tendencia al alza.

Pero el teatro, que supone el mayor porcentaje de actividad (en el cómputo global en España supone el 91% de todas actuaciones), sufre una significativa caída en Aragón, ya que es la única comunidad que registra menos funciones, 20 menos que el año pasado (pero 168 menos que en 2016, por ejemplo); y menos espectadores, perdiendo nada menos que 9.922. Eso sí, la recaudación no sufrió tanto varapalo, pues solo se perdieron 1.358 euros, por lo que en ese sentido puede hablarse de cierta estabilidad.

El problema de esta tendencia a la baja es, lamentablemente, que en el resto del país todas las comunidades, siempre con Madrid y Barcelona a la cabeza, suben sus porcentajes en todas las áreas escénicas. una tendencia al alza que se inició en 2016 y que Aragón no solo no ha sabido mantener sino que desde entonces las cifras van a la baja.

MÚSICA CLÁSICA Y POPULAR

La música clásica sin embargo va al alza en comunidad aragonesa, y en 2019 se celebraron 701 conciertos frente a los 678 del 2018. Esta cifra va creciendo cada año, desde 2014, que acogió 551. Los espectadores también aumentaron de 206.040 en el 2018 a 213.820 en el 2019, lo que supone un porcentaje de 4,0% más. En cuanto a la recaudación, se pasó de 1.311.503 euros del 2018 a 1.384.305 en 2019. Por cierto que el gasto medio por habitante en conciertos de música clásica el pasado año fue de 1,05 euros.

En la música popular, dominada por el pop y el rock, el anuario distingue entre las cifras de los macrofestivales y las de conciertos sueltos. En la primera, Aragón tampoco sale bien parado, pues sus grandes citas, Pirineos Sur, Aínsa... perdieron 1.971 espectadores (un 0,2% menos que en 2018). Y en cuanto a los conciertos en recintos y salas sí hubo un aumento, pasando de 5.878 a 6.029 en la oferta y de 1.096.042 a 1.101.911 espectadores. Algo es algo.