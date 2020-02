Aunque los índices de lectura mejoran, el 37,8% de españoles no lee

Los índices de lectura mejoran. Así lo reflejan los datos obtenidos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros que elabora anualmente la Federación de Gremios de Editores (FGEE) y que ha presentado en Madrid el nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

Desde que se produjo una debacle dentro del sector editorial hace más de diez años (descendió un 25% la facturación), se ha ido apreciando un tímido aumento. Si en el 2018 el porcentaje de población lectora se situaba en un 67,2%, en el 2019 alcanzó el 68,5%, una subida de 1,3 puntos, 8 puntos de incremento desde el 2010, cuando se llegó al 60,3%. No se trata de un avance espectacular, pero sí es un aumento constante y esperanzador, ha dicho el ministro durante la rueda de prensa.

MUJERES LECTORAS

De nuevo son las mujeres las que salvan los números. El perfil más frecuente es femenino, con carrera universitaria y más de 55 años. En cuanto a los menores de edad, también se produce una subida. En ocho de cada diez hogares (83,6%) se lee a los niños y entre los 6 y 9 años estos dedican un tiempo a la lectura en su tiempo libre que llega a las tres horas a la semana. Rodríguez Uribes cree que resulta fundamental incentivar una afición a la lectura a una edad temprana. Es crucial para mantener el hábito, pues el 70% de los actuales lectores empezaron antes de los 15 años, lo que demuestra la importancia del refuerzo en esta época, algo que implica una responsabilidad también del Ministerio de Cultura junto al de Educación para futuras políticas y planes, ha dicho. Para ello, ha asegurado que están intentando aumentar las partidas para la lectura en los próximos Presupuestos Generales.

Pero también encontramos la parte negativa: el 37,8% no lee nunca o casi nunca. Y todo lo que se había ganado en la infancia, se pierde en la adolescencia. A partir de los 15 años, se observa una caída de lectores frecuentes del 49,8%. Se trata sin duda de una de las franjas de edad más problemáticas y en la que hay que hacer más hincapié a través de la ampliación de las políticas y las infraestructuras.

FALTA DE TIEMPO

La falta de tiempo sigue siendo una de las causas que se esgrimen para justificar la ausencia de hábito, que alcanza el 49,1%. Este porcentaje llega al 67,8% entre los adultos de 35 a 44 años. Aunque quizás lo más preocupante sea que el 29,4% no lee porque no les gusta o no le interesa. Esta cifra aumenta a 38,3% entre los adultos entre 14 y 24 años.

En cuanto al cómputo de las comunidades autónomas, solo seis se encuentran por encima de la media de lectores en tiempo libre en España: Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. Las demás se encuentran por debajo del 62,2%, situándose Extremadura en el 52,2%.

El estudio también pone de relieve el crecimiento moderado del soporte digital, hasta el 29,1%, aunque la descarga gratuita sigue siendo la principal opción a la hora de obtener el libro. Un 3% de la población utilizaría el audiolibro.

'PATRIA', DE NUEVO, LA MÁS LEÍDA

De nuevo, y tras varios años consecutivos, la novela de Fernando Aramburu, Patria (Tusquets), se sitúa en el número uno del ránking de obras más leídas, así como Dolores Redondo y su Trilogía del Baztán y Todo esto te daré. El género fantástico se encuentra representado por las sagas Canción de hielo y nieve, de George R.R. Martin, y Harry Potter, de J.K. Rowling. Y, junto a Ken Follet, autores como Eva García Sáez de Urturi, Carlos Ruiz Zafón, Ildefonso Falcones o Juan Gómez-Jurado demuestran que la literatura en castellano sigue teniendo una importante influencia dentro del mercado editorial.