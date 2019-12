Aurora Beltrán: «Nosotros hemos sido un grupo de canciones y de canciones buenas»

–¿Cómo se cuece este regreso?

–Nuestro mánager nos pidió como regalo de boda que Tahúres Zurdos tocaran y nos pareció bien. Pero le dio una vuelta de tuerca más y propuso hacer algo útil, un concierto benéfico en el peor fin de semana que se puede, el puente de agosto. Después de 15 años, nadie daba un duro por nosotros pero se agotaron las entradas dos días antes. No estaba en nuestra cabeza volver pero esto dio mucho morbo a la gente que monta conciertos y empezaron a llamarnos y a ofrecernos cosas interesantes y han ido saliendo conciertos y ha sido un poco la inercia. ¿Por qué no? Hay gente que nos valora y nos respeta y hemos decidido que adelante.

–Casi llama la atención que se utilicen palabras como respeto a la música...

–Porque a lo mejor lo que está saliendo ahora no es una cosa excepcional. Quiero decir, para mí hay unos valores eternos, el respeto, el valor… Se están perdiendo muchas cosas pero por eso no vamos dejar de valorarlo, nosotros por lo menos.

–En una época en la que parece que estamos ante la explosión del consumo rápido, Tahures Zurdos es una propuesta muy diferente.

–Tampoco hay que subestimar a la gente inteligente. Todavía alguno quedará por ahí en esto de la música, ¿no? No es un desprecio al resto pero sí que es verdad que cada vez hay menos empatía, se tiende a mirar el ombligo de cada uno sin importarle lo que pasa alrededor… Con la música ha pasado lo mismo que cuando se inventaron las compresas desechables. Pero eso es un problema de ellos, nosotros nos hemos ocupado de que nuestras canciones tengan calidad, un buen mensaje, que cada instrumento y arreglo esté en su sitio… todo eso que alguno lo leerá ahora y dirá de qué coño está hablando esta tía.

–Lo bueno es el acceso a más música, ¿no?

–Ahora con un dedito solo puedes hacer un clic y tener mogollón de información, esa gente tiene que escuchar música que ha envejecido con mucha dignidad. Puedo recomendarle muchos grupos, música incluso antes de que empezase el rock and roll con la que se aprende a hacer cosas intemporales porque la moda es lo primero que se pasa de moda. Si tu vida se va a basar en un éxito o en una canción es pan para hoy pero hambre para mañana.

–Todo nos lleva a que el rock es una actitud.

–Yo creo que sí, yo no tengo carné de roquera pero creo que es una manera de vivir y de entender las cosas. Vuelvo a los valores que se llevan en los genes que se pueden extrapolar a todas las cosas, la coherencia, el sentido común, la honestidad…

–¿Cómo va a ser el concierto?

–Hay canciones que obviamente no podemos dejar de tocar pero también voy a tirarme un poco el rollo porque con la edad y la trayectoria que tengo ya tengo el derecho de decir que nosotros hemos sido un grupo de canciones y de canciones buenas. Ayer que estuvimos ensayando, como autora puedo ver las canciones como si no las hubiera hecho yo y ahora decimos,’joder qué temazo’ como si fuera de otra persona. Nosotros siempre nos hemos preocupado de que no fueran canciones de relleno. En mi época hacías un disco de diez o doce canciones y se ponían en la radio dos o tres como mucho y entonces, según qué gente, no les importaba meter relleno pero a nosotros nunca nos pasó. Por eso es tan difícil elegir un repertorio, veintitantas joyas entre 100 y lo digo con la boca bien grande porque me siento muy orgullosa de la trayectoria de Tahures y de nuestra coherencia. Hemos rescatado canciones que nos parecían muy buenas, que nunca fueron singles pero que son auténticas joyas.