El autorretrato de Aute

Auterretrato nace de la admiración y la amistad de Gaizka Urresti, su director, por el artista Luis Eduardo Aute. El documental se estrenará el 13 de septiembre, coincidiendo con el 75 cumpleaños de Aute. El objetivo de Urresti es mostrar su faceta como «creador multimedia», tanto en la música como en la pintura, el cine o la poesía. «También compartir el placer que para mí supone conocerle y haber compartido charlas, e intentar trasladar su sabiduría a un público general», comenta el cineasta.



La producción recorre toda la vida de Aute: su nacimiento en Manila, lo que para él supuso el final de la segunda guerra mundial, su llegada a España, sus primeros éxitos en los años 60, o cómo a su primera vocación, la pintura, se le une la canción. La película cubre su faceta íntima y la trascendencia de los temas que están patentes y conectados en las diferentes disciplinas que practicaba: el misticismo, la sensualidad, el amor, la crítica a nuestra sociedad y el humor.



Auterretrato recoge el respeto y la admiración de parte de sus coetáneos, como Serrat, Silvio Rodríguez, Sabina, Víctor Manuel y Ana Belén. Pero también de otras generaciones de artistas como Dani Martín, Rozalén, Marwan, Ismael Serrano; «a los que también ha influido, no solamente con sus canciones y su poesía, sino con su ejemplo», indica Urresti. Casi 40 personas han participado en el documental, algunos de los «amigos» que acudieron al concierto Ánimo Animal que organizaron cuando Aute sufrió un infarto hace un par de años. Profesionales y admiradores de los diferentes ámbitos de la cultura: Forges y su humor gráfico; del cine Jaime Chávarri o Azucena Rodríguez; Miguel Munárriz y su poesía; la filosofía de Antonio Escohotado; y los que fueran sus productores, como Luis Mendo.



El documental se estrenará el viernes 13 de septiembre, coincidiendo con el 76 cumpleaños de Luis Eduardo Aute. Un debut en más de 20 cines de toda España, entre los que se encuentran Madrid, Barcelona Zaragoza, Valladolid. Además, desde Urresti Producciones pretenden organizar varios preestrenos, uno en Madrid y otro en Zaragoza.



El género de la biografía no le es extraño, antes de Auterretrato Gaizka Urresti dirigió otros proyectos como El último guion. Buñuel en la memoria en torno a la figura del director calandino. «Me interesa la gente inspiradora, que por lo que hacen en cualquier ámbito de la vida, tienen pasión de crear, y pueden inspirar al público a crear, a vivir o a actuar de otra manera», explica el director. En definitiva, películas de «personajes», pero no cualquiera: «No sé si yo haría una biografía de alguien al que no admirase».



José Antonio Labordeta es otro de los que sí admira. Y de ahí que ahora esté rodando Labordeta, un hombre sin más. Luis Eduardo Aute y José Antonio Labordeta, dos poetas y cantautores. Ambos artistas coincidieron en muchos, aunque no llegaron a colaborar. Abordar estos dos proyectos de manera simultánea ha hecho ver a Gaizka Urresti las relaciones que existen entre ellos.



Los dos tienen el trauma de la guerra, Labordeta el de la posguerra en la Zaragoza de los años 40 y Aute en Manila (Filipinas). Ambos vivieron los 60 y 70, el auge de la canción de autor. En los años 80, el cantautor aragonés sufrió cierta desafección de la canción de autor, y se volcó en sus facetas de comunicador y político; mientras, el artista filipino siguió creciendo. Aute inauguró en esa época el género de concierto en directo, con el famoso concierto entre amigos con Serrat, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Teddy Bautista. Seis años más tarde y en el mismo lugar, el Teatro Salamanca de Madrid, Labordeta grabó un disco con Sabina, Luis Pastor y con otros amigos.



Aute y Labordeta, artistas que comparten la poesía y la música. «Dos personajes muy ricos en diferentes ámbitos», apunta Gaizka Urresti.